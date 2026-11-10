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В Украине начнут блокировать сайты: какие интернет-магазины окажутся под угрозой с 2027 года
В Украине ужесточают контроль за торговлей подакцизными товарами в интернете. Налоговая получит новые полномочия, а предпринимателям придется выполнять дополнительные требования, нарушение которых может угрожать блокировкой сайтов.
С 1 января 2027 года Государственная налоговая служба Украины сможет инициировать блокировку сайтов и мобильных приложений, через которые продают алкоголь и табачные изделия. Основанием для ограничений может стать даже отсутствие информации об интернет-магазине в специальном реестре.
Об этом сообщила народная депутат Нина Южанина, комментируя новые правила электронной торговли подакцизными товарами, предусмотренные законом №4903-IX.
По ее словам, налоговая получает дополнительные полномочия по контролю за онлайн-продажей алкоголя и табачных изделий. В частности, ГНС будет осуществлять мониторинг интернета и в случае выявления нарушений будет принимать решение о необходимости блокирования соответствующих сайтов и приложений.
Какие правила будут введены для интернет-магазинов
С 2027 года предприниматели, продающие подакцизные товары онлайн, должны будут выполнять ряд требований:
иметь соответствующую лицензию на торговлю;
зарегистрировать адрес сайта или мобильного приложения в специальном реестре ГНС;
проверять возраст покупателя перед продажей и при получении заказа;
отгружать товар для доставки прямо с места торговли.
Даже неподача информации о сайте в реестр может стать основанием для решения его блокировки.
При этом для предпринимателей, уже осуществляющих онлайн-продажи, предусмотрен только один календарный месяц с начала работы реестра, чтобы подать необходимое сообщение.
Южанина предупредила о возможных проблемах
Народная депутат обратила внимание на то, одинаково ли новые правила будут применяться ко всем продавцам.
По ее словам, существует риск, что усиленный контроль в первую очередь коснется легальных предпринимателей, имеющих лицензии и открыто работающих в интернете. В то же время, нелегальные продавцы могут продолжить деятельность через анонимные сайты, социальные сети и мессенджеры.
«И главное — будут ли все равно действовать эти правила для всех?» – спросила Южанина.
Она подчеркнула, что новые механизмы должны быть направлены, прежде всего, на борьбу с нелегальным рынком, а не создавать дополнительные трудности для добросовестного бизнеса.
«Ибо смысл новых ограничений — не в усилении контроля над теми, кто уже работает легально, а в прекращении нелегальной торговли», — подытожила депутат.
Напомним, Кабмин своим постановлением № 1259 увеличил плату за изготовление марок акцизного налога. Новые тарифы действуют со дня официального опубликования документа.