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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Украине начнут блокировать сайты: какие интернет-магазины окажутся под угрозой с 2027 года

В Украине ужесточают контроль за торговлей подакцизными товарами в интернете. Налоговая получит новые полномочия, а предпринимателям придется выполнять дополнительные требования, нарушение которых может угрожать блокировкой сайтов.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Бутылка алкоголя

Бутылка алкоголя / © pixabay.com

С 1 января 2027 года Государственная налоговая служба Украины сможет инициировать блокировку сайтов и мобильных приложений, через которые продают алкоголь и табачные изделия. Основанием для ограничений может стать даже отсутствие информации об интернет-магазине в специальном реестре.

Об этом сообщила народная депутат Нина Южанина, комментируя новые правила электронной торговли подакцизными товарами, предусмотренные законом №4903-IX.

По ее словам, налоговая получает дополнительные полномочия по контролю за онлайн-продажей алкоголя и табачных изделий. В частности, ГНС будет осуществлять мониторинг интернета и в случае выявления нарушений будет принимать решение о необходимости блокирования соответствующих сайтов и приложений.

Какие правила будут введены для интернет-магазинов

С 2027 года предприниматели, продающие подакцизные товары онлайн, должны будут выполнять ряд требований:

  • иметь соответствующую лицензию на торговлю;

  • зарегистрировать адрес сайта или мобильного приложения в специальном реестре ГНС;

  • проверять возраст покупателя перед продажей и при получении заказа;

  • отгружать товар для доставки прямо с места торговли.

Даже неподача информации о сайте в реестр может стать основанием для решения его блокировки.

При этом для предпринимателей, уже осуществляющих онлайн-продажи, предусмотрен только один календарный месяц с начала работы реестра, чтобы подать необходимое сообщение.

Южанина предупредила о возможных проблемах

Народная депутат обратила внимание на то, одинаково ли новые правила будут применяться ко всем продавцам.

По ее словам, существует риск, что усиленный контроль в первую очередь коснется легальных предпринимателей, имеющих лицензии и открыто работающих в интернете. В то же время, нелегальные продавцы могут продолжить деятельность через анонимные сайты, социальные сети и мессенджеры.

«И главное — будут ли все равно действовать эти правила для всех?» – спросила Южанина.

Она подчеркнула, что новые механизмы должны быть направлены, прежде всего, на борьбу с нелегальным рынком, а не создавать дополнительные трудности для добросовестного бизнеса.

«Ибо смысл новых ограничений — не в усилении контроля над теми, кто уже работает легально, а в прекращении нелегальной торговли», — подытожила депутат.

Напомним, Кабмин своим постановлением № 1259 увеличил плату за изготовление марок акцизного налога. Новые тарифы действуют со дня официального опубликования документа.

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