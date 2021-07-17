В Украине начнут вакцинировать детей по рекомендациям врачей: когда и в каких случаях

В Украине начнут вакцинировать детей по рекомендациям врачей: когда и в каких случаях

Прививки будут делать в определенных случаях: например, если ребенок едет за границу на учебу, и это путешествие предусматривает две вакцинации.

В Украине по рекомендациям врачей разрешат прививать детей. Начнется это во время пятого этапа вакцинации, который, как известно, стартует от следующей неделе.

Об этом заявил руководитель национальной программы иммунизации Центра общественного здоровья Александр Заика во время национального диалога о вакцинации от COVID-19, передает "Укринформ".

"Во время пятой волны будет разрешаться вакцинация детей, но нужно будет смотреть по нашим рекомендациям, каким именно детям в первую очередь надо будет давать преимущество", — сказал он.

В то же время акцент пока прежде всего будут делать на вакцинации целевых групп, которые не успели получить прививку во время предыдущих этапов вакцинации. Речь идет о людях старше 65 лет и других.

"Если мы говорим о возрасте 12-16 лет, то мы знаем, что это Pfizer и там будет четкий алгоритм, в каких случаях. Например, ребенок едет за границу на учебу, соревнования, на какие-то конкурсы и это путешествие предусматривает две вакцинации", — рассказал руководитель национальной программы иммунизации.

Чиновник добавил, что прививки детей будет происходить по рекомендациям врачей.

Напомним, в Украине на следующей неделе начнется пятый этап вакцинации от коронавируса, когда прививать всех желающих от 18 лет. В ближайшее время, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, ожидается поставка значительных объемов вакцин в Украине — 8 млн доз до конца июля.

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