В Украине национализировали винницкий бизнес российского олигарха, члена путинской партии: фото

СБУ передала Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) арестованный в Виннице бизнес российского олигарха стоимостью более 2 млрд грн. Речь идет о винницкой компании, специализирующейся на изготовлении бытовой химии. Ее владельцем является российский олигарх, член основанной Путиным господствующей в РФ политической партии "Единая Россия".

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.



В частности, в управление государства перешли: корпоративные права, а именно 100% уставного капитала компании в размере более 1,5 млрд грн, а также готовая продукция и сырье стоимостью более 500 млн грн, которые были на складах.



"Топменеджмент предприятия пытался скрыть от национализации товарные ценности. После начала полномасштабного вторжения России они начали процесс вывода из Украины активов в интересах российского собственника. Благодаря вмешательству СБУ схема была разоблачена и остановлена. Арест активов происходил в рамках уголовного производства", — информируют в спецслужбе.



Продолжается досудебное расследование, чтобы установить все обстоятельства правонарушений и привлечь виновных к ответственности.

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