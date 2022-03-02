2 февраля 2021 года в здание Совета пытается прорваться неизвестный / commons.wikimedia.org

В Украине национализируют все имущество РФ: Рада готовит закоронпроект

В Украине национализируют все имущество РФ: Рада готовит закоронпроект

Все имущество России перейдет в собственность Украины.

В Верховной Раде разрабатывают законопроект, который позволит национализировать имущество РФ в Украине.

Об этом идет речь на сайте ВР.

"Необходимо национализировать все имущество, объекты, средства и вклады агрессора, которые находятся на территории Украины", — Комитет Верховной Рады Украины по экономическому развитию

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития продолжает активно работать и принимать все меры для скорейшей победы над врагом.



Комитет по тесному сотрудничеству с Министерством экономики Украины и другими центральными органами исполнительной власти работает над законопроектом, призванным урегулировать вопросы национализации всего имущества, объектов, средств и вкладов агрессора, которые находятся на территории Украины", — говорится в сообщении.