В Украине накрыли российскую финансовую пирамиду: маскировались под инвестиционный проект

СБУ разоблачила в Украине российскую финансовую пирамиду почти на 40 миллионов долларов, которую замаскировали под псевдо-инвестиционный проект "Life is good".

Служба безопасности разоблачила масштабную мошенническую схему россиян. Организаторы "пирамиды" предлагали своим клиентам стать инвесторами и перевести деньги на счет компании, которая якобы "умножит" капиталовложения. Таким образом мошенники получили более 40 млн долларов путем обмана более 1 тыс. человек.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Для пользования "услугой" мошенники разработали собственный веб-ресурс с учетными записями зарегистрированных "инвесторов". Дельцы обещали "вкладчикам" стабильну прибыль в виде "дивидендов" от инвестирования в акции перспективных предприятий мирового уровня.

Фото: СБУ

Кроме того, мошенники "гарантировали" своим клиентам "бонусы" в случае привлечения в проект новых участников. Вырученные от инвесторов деньги дельцы накапливались на собственных крипто-кошельках и банковских счетах.

Фото: СБУ

По данным следствия, к организации схемы причастны более 10 человек. В первую очередь это граждане России. Сначала "проект" действовал только на территории РФ, но после 2017 года его успешно пытались реализовать в Украине через массированную рекламу в Интернете и открытие офиса в Киеве.

После начала полномасштабного вторжения организаторы "пирамиды" хотели скрыть свою причастность к ней. Для этого злоумышленники наладили механизм привлечения виртуальных активов через сеть обменных пунктов криптовалюты по всей территории Украины.

Отмечается, что во время обысков в киевском офисе и по адресам фигурантов изъято:

компьютеры, мобильные телефоны, бухгалтерию и черновые записи с поличным;

сувенирную и рекламную продукцию, используемую дельцами для привлечения "инвесторов".

Теперь одному из топ-менеджеров так называемого "инвестпроекта" сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).

В свою очередь, в СБУ просят граждан, ставших жертвами мошеннической схемы, сообщать об этом по номеру мобильного телефона (095) 899 21 16.

Напомним, контрразведка Службы безопасности задержала агента российской разведки в ходе спецоперации в Днепропетровской области. Местный житель собирал разведданные о местах базирования и перемещения украинских защитников на территории области.

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