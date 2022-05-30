В Украине направили в суд первое дело об изнасиловании во время войны — Венедиктова

В Украине направили в суд первое дело об изнасиловании во время войны — Венедиктова

В Украине будут судить российского военного, убившего гражданского и изнасиловавшего его жену.

Михаила Романова — военнослужащего 239-го полка 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дивизии с РФ ожидает наказание за совершенное преступление.

Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

"Киевская областная прокуратура и СБУ в рамках расследования этого позорного военного преступления установили, что в марте во время оккупации Броварского района изверг ворвался в дом в одном из сел и застрелил его хозяина. Пьяный военнослужащий вместе с другим оккупантом, сразу же после убийства несколько раз изнасиловали его жену. Они угрожали женщине оружием и насилием даже в отношении ее ребенка, который был в это время рядом", — проинформировала Венедиктова.

Она добавила, что сейчас подозреваемый находится за пределами Украины.

Она обратилась к украинцам с просьбой сообщить, если им известно о причастности этого военнослужащего к другим военным преступлениям на доказательный хаб или к Киевской областной прокуратуре: 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66- 75.

Напомним, что правоохранительные органы установили пять военнослужащих Российской Федерации и трех "вагнеровцев", подозреваемых в убийстве старосты села Мотыжин и смертельных пытках мирных жителей Киевской области.

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