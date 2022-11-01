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В Украине наркотические лекарственные средства будут продавать только по э-рецепту

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В Украине наркотические лекарственные средства будут продавать только по э-рецепту

Фото: УНІАН

Получить рецепт можно на приеме у врача.

С 1 ноября наркотические (психотропные) лекарственные средства будут продавать только по электронному рецепту. Ранее эти препараты отпускались по рецепту на специальном бланке формы №3.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Речь идет об обезболивающих для пациентов, которые проходят сложное лечение. К примеру, это больные с онкологическими заболеваниями, тяжелыми травмами, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также эти препараты используют для оказания паллиативной помощи.

Получить э-рецепт можно на приеме у врача: у семейного или у узкопрофильного специалиста. Кроме того, для получения электронного рецепта необходимо быть зарегистрированным в электронной системе здравоохранения. Впрочем, не обязательно иметь декларацию с семейным врачом.

Напомним, с 1 августа антибиотики можно купить по электронному рецепту. Получить его можно в учреждениях, подключенных к электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ). Есть исключение, распространяющееся на закупки антибиотиков волонтерскими и благотворительными организациями.

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Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
205
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