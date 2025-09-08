В Украине насчитали 160 тыс военных пенсионеров мобилизационного возраста: сколько из них воюет

Почему не воюют военные пенсионеры / © ТСН

В Украине насчитывается более 160 тыс. военных пенсионеров мобилизационного возраста, которых не призвали к службу в армии.

Об этом передает Телеграф.

В издании объясняют, что военные пенсионеры — это люди, имеющие опыт службы в Вооруженных Силах, МВД, СБУ, Нацгвардии, Государственной пограничной службе и других силовых структур. Многие из них вышли на пенсию не из-за потери боеспособности, а из-за достижения выслуги лет или из-за реформы, как это произошло с тысячами бывших сотрудников милиции после создания Национальной полиции.

Журналисты выяснили, что на июнь 2025 года в Украине было более 160 тысяч военных пенсионеров в возрасте 45-60 лет. В Пенсионном фонде рассказали, что пенсию за выслугу лет получают 160 859 человек.

Кто они:

47 091 работают в гражданской сфере;

98 120 официально безработные;

15 544 продолжают службу в войске;

104 — мобилизованные или добровольцы.

В Пенсионном фонде уточнили, что эти данные касаются только пенсий за выслугу лет. Специального учета инвалидов среди получателей этого вида пенсий фонд не проводит.

Могут ли военного пенсионера мобилизовать на низшую должность

Адвокат Игорь Чудовский в комментарии изданию пояснил, что военных пенсионеров могут призвать даже на более низкую должность, чем та, которую они занимали до выхода в отставку. В таком случае воинское звание сохраняется, а должность может изменяться в соответствии с потребностями.

Даже если специальность военного пенсионера утратила актуальность или устарела, это не помеха мобилизации. В таком случае военного могут направить на родственную специальность или на переобучение.

«Мобилизированный пенсионер не имеет законного права отказаться от должности или настаивать на другой. В случае отказа ему может понадобиться адвокат, поскольку это может квалифицироваться как уклонение со всеми последствиями в уголовном производстве», — говорит Чудовский.

Адвокат прокомментировал, почему в Украине до сих пор не проводится массовый вызов военных пенсионеров в ТЦК.

«Логично было бы, чтобы именно военные пенсионеры первыми обращались в ТЦК, ведь они профессиональные военные, всю жизнь учились защищать государство и получали за это денежное довольствие. То, что некоторые избегают этой обязанности, — вопрос скорее моральный, чем юридический», — подытожил он.

Какой процент из общего количества военных пенсионеров был призван в ВСУ в 2022-2024 годах, в Генштабе на запрос журналистов пока не ответили.

Ранее стало известно, что мобилизация не прекратится даже после войны.