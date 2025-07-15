В Украине насчитали более 145 тысяч военных пенсионеров призывного возраста: почему их не мобилизуют

Сколько военных пенсионеров призывного возраста не служат

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В Украине насчитали 145,2 тыс. мужчин призывного возраста (до 60 лет), которые не работают, не имеют инвалидности и не служат в армии.

Об этом пишет «Экономическая правда».

В издании напомнили, что закон разрешает кадровым военным и работникам силовых ведомств выходить на пенсию в 45 лет и раньше, имея 25 лет выслуги.

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По данным Минсоцполитики, в Украине насчитывается 635,8 тыс. бывших военных и силовиков, получающих пенсию за выслугу лет. Средний возраст выхода — 51 год. Отмечается, что среди таких спецпенсионеров около 145,2 тыс. мужчин призывного возраста, которые не служат в армии.

Они получают льготы в виде специальной формулы расчета выплаты (размер пенсии составляет до 70% от текущего денежного довольствия лиц, продолжающих служить на аналогичной должности) и в виде раннего выхода на отдых.

В издании отметили, что закон не предусматривает почти никаких льгот для мобилизованных украинцев.

Ранее министр обороны Умеров дал окончательный ответ, снизят ли в Украине мобилизационный возраст.

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