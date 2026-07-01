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В Херсонской области ввели особый режим защиты растений из — за выявления очагов перелетной саранчи. Карантинная зона охватила около 155 гектаров.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Ячейку перелетной саранчи зафиксировали в Нововоронцовской поселковой общине Бериславского района Херсонской области. Общая площадь карантинной зоны составляет около 155 га. Вокруг нее также была создана специальная буферная зона.

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Какие меры уже принимают

Карантин был введен для оперативной локализации и ликвидации опасного вредителя.

Чтобы не допустить дальнейшего распространения саранчи, землевладельцы уже производят обработку зараженных участков опрыскивателями с применением разрешенных средств защиты растений.

В Госпродпотребслужбе подчеркнули, что владельцам земельных участков необходимо регулярно обследовать посевы, пастбища, непахотные земли и обочины полей.

«В случае обнаружения саранчи необходимо безотлагательно уведомлять территориальные органы Госпродпотребслужбы. Своевременное реагирование является главным условием эффективной борьбы с вредителем», — отметили в ведомстве.

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Неделей ранее очаг перелетной саранчи обнаружили также на Днепропетровщине. Там карантинную зону ввели на территории Зеленодольского городского общества Криворожского района, однако его площадь была значительно меньше — около 30 гектаров.

Напомним, из-за продления теплого сезона в Украине ожидается нашествие комаров, поскольку насекомые успевают дать больше поколений. По словам энтомолога Виктора Шпарика, теплый период для них может увеличиться на месяц и больше. Прежде со всплеском численности столкнутся южные области — Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская — и центральные регионы Украины, где есть водоемы.

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