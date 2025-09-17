В Украине нашли самый большой клад в истории: как это произошло и кому он принадлежал

Археология / © Спасительная археологическая служба

Самое большое сокровище в истории Украины нашли более ста лет назад двое подростков в Полтавской области. Эта находка до сих пор поражает своей масштабностью и загадками.

Об этом рассказал украинский историк Александр Алферов.

По его словам, в 1912 году 11-летний Федор Деркач и 14-летний Карпо Маджа, пасшие скот у села Мала Перещепина, случайно наткнулись на золотой предмет в провале песчаного холма. На место сразу прибыли археолог Иван Зарецкий и местные власти.

Оказалось, что подростки нашли не просто набор украшений, а целый погребальный саркофаг, содержащий более 800 золотых и серебряных предметов, а также остатки шелка и деревянных конструкций. Общий вес находки впечатляет: 25 кг золота и 50 кг серебра.

Благодаря надписи на одном из колец, ученые идентифицировали захоронение как гробницу хана Кубрата, основателя Великой Булгарии — государства, существовавшего в VII веке на территории современной Украины. Кубрат был одним из потомков Аттилы, правителя Гунской империи.

Это сокровище, которое считается самым большим в Восточной Европе, сразу после обнаружения было перевезено в Эрмитаж в Санкт-Петербурге, где оно хранится до сих пор. Александр Алферов отмечает, что Украина намерена вернуть эту историческую находку в будущем.

