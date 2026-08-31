В Украине нашли способ сбивать реактивные "Шахеды": нардеп раскрыл детали

Когда будут сбивать реактивные «Шахеды» / © Associated Press

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В Украине нашли эффективное и относительно недорогое решение для сбивания российских реактивных дронов-камикадзе типа «Шахед». Технология уже прошла испытания.

Об этом написал народный депутат Украины и общественный деятель Марьян Заблоцкий.

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В Украине нашли решение против террора реактивных «Шахедов»

«Продолжаю работать над проблемой реактивных „Шахедов“, и здесь действительно есть обнадеживающие прорывы. Удалось найти точно работающую, уже апробированную и относительно дешевую концепцию противодействия, а также привлечь средства американских доноров на создание первых образцов, адаптированных под украинские условия и наши конкретные задачи», — пишет Заблоцкий.

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По словам нардепа, если реализация проекта будет по графику, перехватывать такие беспилотники украинские военные смогут уже через несколько недель. В то же время, он обратил внимание на существенную преграду — бюрократические ограничения внутри страны, мешающие оперативному финансированию подобных разработок из государственных источников.

«Очень хотелось бы, чтобы подобные разработки можно было так же быстро финансировать за государственный счет, но сегодня бюрократия и действующая система контроля фактически означают, что за любое нетипичное решение, оплаченное из бюджета, чиновник рискует получить не благодарность за результат, а тюремный срок».

Поэтому чиновники и закупщики боятся принимать нестандартные решения, даже если речь идет о высокой эффективности на поле боя.

Заблоцкий подчеркнул, что в условиях войны скорость определяет все, но из-за рисков уголовного преследования для госслужащих приходится тратить время на поиск частного или иностранного финансирования.

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«Поэтому единственный реалистичный выход для меня сейчас — искать иностранных доноров, готовых финансировать то, что необходимо Украине уже сегодня. (…) Больше деталей пока не буду раскрывать, чтобы не навредить работе. Но проблема будет решена — вопрос только во времени», — добавил парламентарий.

На фоне этих вызовов политик настаивает на немедленном реформировании системы оборонных закупок и государственных инноваций. По его словам, государство должно заложить механизмы обоснованного риска для разработчиков и должностных лиц, а не блокировать инициативы из-за боязни проверок.

Путин готовит 10 тысяч ракет для бомбардировки Украины

Напомним, в 2027 году РФ планирует изготовить около 10 тысяч относительно дешевых ракет «Дань-Т», что создаст серьезные проблемы для Украины из-за сложности их перехвата.

Эта перспективная крылатая ракета является развитием мишени «Дань-М», имеет дальность полета около 500 км и вес боевой части 135 кг. Благодаря высокой маневренности, скорости до 750 км/ч и оснащению антенной решеткой «Комета-16» и оптической системой наведения, враг превращает обучающие мишени в высокоточное ударное оружие. Запускать ее планируют с самолетов Су-25СМ3, Су-30СМ, Су-34, Су-57, вертолета Ми-28, а также с наземных и морских платформ.

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Российское командование рассматривает «Дань-Т» как выгодную альтернативу устаревшим S8000 «Бандероль», поскольку ее производство дешевле примерно на 35%. По данным ГУР МО Украины, оккупанты стремятся к максимальному масштабированию проекта и поставили задачу полностью перевести сбор ракет на собственные комплектующие.

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