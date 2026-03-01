- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 693
- Время на прочтение
- 2 мин
В Украине наступил "серебряный возраст" экономики: за какими работниками гоняется бизнес
Демлграфиня Элла Либанова объяснила, почему компании охотятся на мужчин старше 60 лет.
Война и массовый выезд населения коренным образом изменили приоритеты украинских компаний: в поисках стабильности бизнес развернулся в сторону опытных кадров. Настоящим трендом рынка стали работники «серебряного возраста» — мужчины старше 60 лет сейчас пользуются самым высоким спросом среди рекрутеров.
Украинские работодатели буквально гоняются за людьми в возрасте 55+. Об этом рассказала директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины им. М.В. Птухи Элла Либанова в интервьюРБК-Украина.
По словам демографини, сейчас лучше для работодателя брать на работу мужчин в возрасте 60+.
«Работодатель не будет бояться, что через месяц этого человека мобилизуют», — отметила она.
Элла Либанова считает, что в Украине начался «серебряный возраст» экономики, поскольку работодатели поняли, что им нужны люди постарше, у которых есть ответственность, в большей степени недостающая молодежи.
В заведениях общественного питания работает много людей постарше на позициях, не требующих силы или скорости. Такая же ситуация в «бэк-офисах» ритейла и недвижимости, подчеркнула демографиня.
«Если говорить о таких отраслях, как промышленность, строительство, транспорт, сельское хозяйство, то там как раз рабочая сила старшего возраста очень востребована», — рассказала она.
Ранее мы писали о том, имеют ли право уволить работника за нахождение в укрытии во время воздушной тревоги. Эксперты подробно разобрали трудовые права украинцев и дали четкий алгоритм действий, если вас заставляют работать под угрозой обстрела.