В Украине наступил "серебряный возраст" экономики: за какими работниками гоняется бизнес

Работодатели «охотятся» на мужчин 60+

Реклама

Война и массовый выезд населения коренным образом изменили приоритеты украинских компаний: в поисках стабильности бизнес развернулся в сторону опытных кадров. Настоящим трендом рынка стали работники «серебряного возраста» — мужчины старше 60 лет сейчас пользуются самым высоким спросом среди рекрутеров.

Украинские работодатели буквально гоняются за людьми в возрасте 55+. Об этом рассказала директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины им. М.В. Птухи Элла Либанова в интервьюРБК-Украина.

По словам демографини, сейчас лучше для работодателя брать на работу мужчин в возрасте 60+.

Реклама

«Работодатель не будет бояться, что через месяц этого человека мобилизуют», — отметила она.

Элла Либанова считает, что в Украине начался «серебряный возраст» экономики, поскольку работодатели поняли, что им нужны люди постарше, у которых есть ответственность, в большей степени недостающая молодежи.

В заведениях общественного питания работает много людей постарше на позициях, не требующих силы или скорости. Такая же ситуация в «бэк-офисах» ритейла и недвижимости, подчеркнула демографиня.

«Если говорить о таких отраслях, как промышленность, строительство, транспорт, сельское хозяйство, то там как раз рабочая сила старшего возраста очень востребована», — рассказала она.

Реклама

Ранее мы писали о том, имеют ли право уволить работника за нахождение в укрытии во время воздушной тревоги. Эксперты подробно разобрали трудовые права украинцев и дали четкий алгоритм действий, если вас заставляют работать под угрозой обстрела.