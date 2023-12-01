В Украине назначили нового главу Госспецсвязи: кто им стал и что известно

Новый глава пообещал в ближайшее время представить план развития Госспецсвязи.

В Украине назначен новый глава Госспецсвязи. Им стал Мироненко Юрий Николаевич.

Об этом сообщили в пресс-службе Госспецсвязи.

Как отмечается, Кабмин назначил военнослужащего, командира ударной роты БПЛА Юрия Мироненко на должность Председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Его первая задача, которую он получил от министра цифровой трансформации Михаила Федорова, провести аудит работы ведомства. В то же время, Мироненко пообещал в ближайшее время представить план развития Госспецсвязи.

Что известно о Юрии Мироненко

Отметим, что Мироненко до назначения на должность был командиром ударной роты БПЛА, работающей на Запорожском направлении. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он оборонял столицу в составе 112 бригады терробороны Киева.

Позже занял должность заместителя начальника штаба 129 батальона 112 бригады. После этого возглавил отдел по работе с добровольческими формированиями территориальных общин 112 бригады.

Какое образование и где работал новый председатель Госспецсвязи

Чиновник окончил Международный научно-технический университет имени академика Юрия Бугая. Образование он получал с 1994 по 2000 годы. Получил степень бакалавра по специальности "Менеджмент" и степень магистра по специальности "Международная экономика".

Карьеру начинал в банковской сфере. Занимал руководящие должности в структурных подразделениях ПРАВЭКС БАНК, UKRSIBBANK BNP Paribas Group и т.д. Обрел опыт в сферах управления финансами, производства и управления персоналом.

С 2008 по 2010 год работал финансовым директором Концерна Стирол, который занимается производством удобрений и азотных соединений.

С 2010 по 2015 год состоял в должности генерального директора ООО "Даймонд Сфир Груп", которое осуществляло деятельность в сфере ИТ, логистики, строительства, аграрного хозяйства и т.д.

С 2014 года – директор, а с 2016 по октябрь 2023 – председатель правления Института общественно-экономических исследований (ИСЭД) – неправительственного аналитического центра, сопровождающего реформы в Украине.

Как он связан с армией

В 2019 году заключил контракт и присоединился к терробороне, в течение 2019-2020 годов проходил обучение, в частности, на Яворивском полигоне.

Награжден нагрудным знаком Серебряный крест.

Напомним, что суд арестовал $1,5 миллиона криптоактивов экспредседателя Госспецсвязи. В то же время высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему заместителю председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Виктору Жору.

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