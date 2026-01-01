- Дата публикации
В Украине не будет работать один из государственных реестров: что известно
Технические работы проводятся для повышения стабильности и безопасности работы системы.
В Украине временно не будет работать Единый реестр оружия. Перерыв в работе продлится полтора суток.
Об этом сообщилив четверг, 1 января, в МВД, назвав причину приостановления работы государственного реестра.
«В связи с плановым обновлением промышленной среды функциональной подсистемы „Единый реестр оружия“ информационной системы МВД работа Реестра будет приостановлена», — говорится в сообщении.
К реестру не будет доступа с 20:00 3 января до 08:00 5 января 2026 года.
«В этот период доступ к сервисам, использующим ЕРЗ, будет ограничен», — сообщили в МВД.
В министерстве пояснили, что технические работы проводятся для повышения стабильности и безопасности работы системы.
