В Украине не будет работать один из государственных реестров: что известно

В Украине временно не будет работать Единый реестр оружия. Перерыв в работе продлится полтора суток.

Об этом сообщилив четверг, 1 января, в МВД, назвав причину приостановления работы государственного реестра.

«В связи с плановым обновлением промышленной среды функциональной подсистемы „Единый реестр оружия“ информационной системы МВД работа Реестра будет приостановлена», — говорится в сообщении.

К реестру не будет доступа с 20:00 3 января до 08:00 5 января 2026 года.

«В этот период доступ к сервисам, использующим ЕРЗ, будет ограничен», — сообщили в МВД.

В министерстве пояснили, что технические работы проводятся для повышения стабильности и безопасности работы системы.

