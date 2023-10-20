В Украине временно не будет работать "Приватбанк": стало известно, когда и почему

В Украине в ночь на 21 октября не будет работать "Приватбанк". Связано это с проведением регламентных работ. Операции с банковскими карточками будут приостановлены до пяти утра.

Об этом сообщили в пресс-службе банкинга.

"Чтобы повысить качество и безопасность платежей, в ночь на 21 октября 2023 года Приватбанк проводит плановые регламентные работы процессингового центра. Во время проведения работ в субботу, 21 октября с 00:00 до 5:00 утра, временно будут недоступны операции с карточками, платежи в Приват24, также тайм-аут будет продолжаться в работе банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка", — рассказали в “Приватбанке”.

Там также объяснили, что обычно администраторы производят работы ночью, когда большинство клиентов отдыхают. Впрочем, если вы должны совершить важные покупки и переводы в поздний час, учтите время проведения работ.

Напомним, что украинские хакеры совместно с СБУ сломали 30-миллионную базу российского Альфа-банка.

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