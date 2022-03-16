В Украине не будут повышать цены на электроэнергию для населения – Галущенко

В Украине не будут повышать цены на электроэнергию для населения – Галущенко

Цены на электроэнергию во время войны останутся на том же уровне.

Министр энергетики Герман Галущенко заверил, что цены на электроэнергию для населения во время войны не будут повышаться.

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Впрочем, Галущенко рассказал, что в настоящее время в Минэнерго разрабатывают алгоритм, который поможет всем генерациям нормально работать в условиях войны.

"Безусловно, никто тарифов не будет повышать. Я думаю, мы сейчас разработаем определенный алгоритм, который помог бы всем поколениям спокойно пройти этот период", – сказал Галущенко, пишет interfax.com.

Галущенко рассказал, что планируется сохранить нынешнюю модель спецобязательств по поставке населению на рынке электроэнергии. Впрочем, падение уровня расчетов за электроэнергию сказалось и на генерации ЧАО "Укргидроэнерго" и НАЭК "Энергатом", участвующем в ПСО.

Отметим, с начала войны уровень расчетов на рынке электроэнергии упал на 30%.

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