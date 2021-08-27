В Украине не будут выдавать бумажного свидетельства о начальном образовании: чем заменят документ

В Украине не будут выдавать бумажного свидетельства о начальном образовании: чем заменят документ

Документы об образовании будут выдаваться на каждом уровне полного общего среднего образования.

В Украине с 1 сентября 2021 больше не будут выдавать бумажного свидетельства о начальном образовании. Этот документ будет только в электронной форме.

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

Оригинал электронного свидетельства о начальном образовании будет создаваться по образцу, утвержденному МОН, и храниться в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕДЕБО) в Реестре документов об образовании. Однако школа по просьбе родителей может выдать им бумажную копию электронного свидетельства, заверенную подписью директора школы и печатью (на листе бумаги формата А4), через 5 дней после их обращения. Если этот документ потеряется, можно повторно обратиться в учебное заведение.

"Результаты годового оценивания и государственной итоговой аттестации учеников будут отображаться в свидетельстве достижений. Если ученик имеет нарушения зрения, по желанию родителей может быть изготовлена бумажная копия электронного свидетельства с использованием шрифта Брайля", — сообщили в МОН.

Также в МОН добавили, что документы об образовании будут выдаваться на каждом уровне полного общего среднего образования.

Напомним, глава МОН рассказал, каким будет формат обучения от 1 сентября в школах.

Новости Украины: в Тернопольской области мальчик прекратил ходить в школу из-за долга за ремонт

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку