В Украине не будут выдавать бумажного свидетельства о начальном образовании: чем заменят документ

Документы об образовании будут выдаваться на каждом уровне полного общего среднего образования.
В Украине с 1 сентября 2021 больше не будут выдавать бумажного свидетельства о начальном образовании. Этот документ будет только в электронной форме.
Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.
Оригинал электронного свидетельства о начальном образовании будет создаваться по образцу, утвержденному МОН, и храниться в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕДЕБО) в Реестре документов об образовании. Однако школа по просьбе родителей может выдать им бумажную копию электронного свидетельства, заверенную подписью директора школы и печатью (на листе бумаги формата А4), через 5 дней после их обращения. Если этот документ потеряется, можно повторно обратиться в учебное заведение.
"Результаты годового оценивания и государственной итоговой аттестации учеников будут отображаться в свидетельстве достижений. Если ученик имеет нарушения зрения, по желанию родителей может быть изготовлена бумажная копия электронного свидетельства с использованием шрифта Брайля", — сообщили в МОН.
Также в МОН добавили, что документы об образовании будут выдаваться на каждом уровне полного общего среднего образования.
Напомним, глава МОН рассказал, каким будет формат обучения от 1 сентября в школах.