В Украине не хватает донорской крови: Минздрав призывает спасать жизни

В стране не существует культуры регулярного донорства.

В Украине — дефицит донорской крови. Но украинцы об этом узнают, когда звонят знакомые и просят ее сдать. Но иногда кровь нужна срочно.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

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"Время это изменить! Чтобы донорство становилось нормой, необходимо говорить о нем сейчас. Поэтому донорское движение Червоні, объединяющее государственные и негосударственные организации, заинтересованные в создании мощной донорской культуры, запустило кампанию #rozkazhy. Каждый, кто расскажет о своем первом опыте донорства — поможет спасти тысячи жизней", — пишет Минздраве.

В министерстве призывают: если вы сдавали кровь — не молчите.

Расскажите: напишите о том, как впервые сдали кровь. Почему решились, чего боялись, как готовились и как все прошло.

Призовите других рассказать. Объясните, почему важно говорить о своих хороших поступках и предложите друзьям поделиться своими историями первого донорства с хэштегом #rozkazhy.

Тегните. Когда будете публиковать пост, не забывайте хэштег #rozkazhy. Так появится волна историй, которая увеличит количество желающих стать донорами. Это истории, которые спасают жизни.

"Мы начнем первыми. В минувшие выходные работники Минздрава сдали около 10 литров крови. Сдаем кровь регулярно вместе с коллегами, а также самостоятельно. Делаем так, потому что одна донация крови помогает спасти три человеческие жизни. Она является полезной для самого донора крови, ведь запускает процесс обновления организма, стимулирует иммунитет и снижает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Приглашаем и другие органы власти участвовать в этой кампании", — отметили в Минздраве.

Напомним, в банке естественной пищи почти закончились запасы грудного молока. Оно необходимо для спасения малышей в реанимации.

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