В Украине не имеют работы 1,6 млн человек трудоспособного возраста

В то же время Госстат зафиксировал тенденцию к уменьшению уровня безработицы.

Во втором квартале 2021 года уровень безработицы в Украине сократился на 1,2% по сравнению с первым кварталом. Однако людей, которые не имеют работы, все еще более полутора миллиона.

Об этом свидетельствуют опубликованные данные Государственной службы статистики Украины.

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"Количество безработного населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составила по 1,6 млн. человек. Уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 49,7%, а среди населения в возрасте 15-70 лет — 56,2% ", — говорится в сообщении Госстата.

Инфографика: ukrstat.gov.ua

Уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составил 9,3%. В I квартале 2021 года этот показатель был на уровне 10,5%.

Напомним, украинцам изменят правила трудоустройства. Законопроект, который урегулирует порядок заключения трудовых договоров, в первом чтении поддержала Верховная Рада.

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