В Украине не осталось ни одной целой электростанции — Шмыгаль

Денис Шмыгаль

В течение многих месяцев основной мишенью российских ударных дронов и ракет является энергетика, и сейчас в Украине нет ни одной электростанции, которая не пострадала бы от ударов.

Об этом заявил министр энергетики Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству.

«В Украине не осталось ни одной электростанции, которую не атаковал бы враг», — сказал он.

Также Шмыгаль отметил, что многие регионы провалили подготовку к зиме. В целом в энергетике самая сложная ситуация в Киеве, Одесской области и прифронтовых громадах.

Напомним, в ночь на 13 декабря Одесса и область пережили одну из самых мощных воздушных атак с начала полномасштабного вторжения. Россияне ударили дронами, двумя аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и пятью баллистическими ракетами «Искандер-М». Целью врага снова была промышленная и энергетическая инфраструктура. Повреждения также получили жилые дома, админздание, гражданские автомобили и пожарное авто. Одесса осталась без света, воды и отопления.

Сложная ситуация в Киеве. Люди почти неделю находятся без света и отопления. В частности, для Киева будет создан отдельный штаб, который будет координировать восстановительные работы и стабильность поставок электроэнергии и тепла.