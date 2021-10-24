В Украине не осталось ни одной "зеленой" зоны адаптивного карантина, да и "желтых" только четыре

В Украине не осталось ни одной "зеленой" зоны адаптивного карантина, да и "желтых" только четыре

Большинство регионов уже "оранжевые" и "красные".

Министерство здравоохранения Украины обновило карту зон адаптивного карантина в стране по состоянию на 24 октября, четыре региона остаются в "желтой" зоне.

Индикаторы определения уровней эпидемической опасности обнародовал сайт МОЗ.

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Так, Киев и 14 областей Украины отвечают "оранжевой" зоне эпидемической опасности. А именно — Волынская область, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Сумская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.

В "красной" зоне — Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская и Херсонская области.

Согласно данным Минздрава, эпидемиологическая ситуация несколько лучше только в Винницкой, Закарпатской, Кировоградской и Полтавской областях, они находятся в "желтой" зоне.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МЗ 0-800-602-019. Более о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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