В Украине не работают 40% созданных пунктов прививок против коронавируса — Ляшко

Это означает, что не все люди, которые хотят вакцинироваться от COVID-19, могут получить прививку.

Украина начала пятый этап вакцинации от COVID-19, тем самым сделав прививки доступными для всех украинский в возрасте от 18 лет. Но 40% созданных пунктов прививок не работают.

Об этом в сообщении в Facebook заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"По состоянию на 20 июля 2021 в Закарпатской области из 213 созданных кабинетов прививок работало только 42. Похожая ситуация и в Киевской области, где работает 70 из 216 пунктов прививок, в Ивано-Франковской области — 44 из 121, в Кировоградской области — 46 с 121, в Хмельницкой — 28 из 80, в Черкасской — 61 из 143, в Ровенской — 47 из 122, в Харьковской — 74 из 154, в Николаевской — 54 из 108, в Волынской — 43 из 87. Люди жалуются, что им отказывают в прививке за нехватки вакцин. Однако на региональных и местных складах сейчас находится 3435103 доз антиковидных вакцин. из которых 961 142 доз — это вакцина CoronaVac, температурный режим хранения которой позволяет ее легко транспортировать, хранить и использовать в самых отдаленных точках ", — говорится в сообщении.

Таким образом, не все люди, которые хотят вакцинироваться от COVID-19, могут получить прививку.

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"В первую очередь, это — удар по пожилых людях и людях, которым сопутствующие болезни не дают возможности доехать до ближайшего центра массовой вакцинации и получить прививки, тогда как эти люди и являются группой риска. Я еще раз, теперь публично, прошу региональных руководителей департаментов здравоохранения организовать развоз вакцин со складов в каждый определенный пункт прививки и обеспечить их работу ", — отметил Ляшко.

Напомним, 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса.

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