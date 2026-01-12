В Украине не работают реестры Минюста — что известно

Перебои со светом остановили работу реестров Минюста Украины / © Associated Press

Реклама

В Украине зафиксированы перебои в работе ряда государственных реестров, администрирование которых осуществляет Министерство юстиции. Причиной стали проблемы с электроснабжением в одном из центров обработки данных.

Об этом идет речь в посте Национальные информационные системы в Facebook.

Там отметили, что из-за обесточивания возможен нестабильный доступ к отдельным единым и государственным реестрам, в частности, касающимся актов гражданского состояния и должников.

Реклама

Соответствующие службы проводят работы по восстановлению питания и стабилизации систем. Когда доступ к сервисам будет полностью восстановлен, сообщат дополнительно.

Проблемы с работой реестров возникли на фоне массированных атак России на энергетическую инфраструктуру Украины. Враг продолжает системно обстреливать энергетические объекты в разных регионах страны.

Напомним, стало известно, что центры рекрутинга получат доступ к реестру «Оберег». По закону №14238 расширен перечень органов, имеющих право вести и использовать Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Теперь в реестр «Оберіг» включены центры рекрутинга Вооруженных сил Украины.