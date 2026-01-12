- Дата публикации
В Украине не работают реестры Минюста — что известно
Украинцы временно потеряли доступ к реестрам Минюста.
В Украине зафиксированы перебои в работе ряда государственных реестров, администрирование которых осуществляет Министерство юстиции. Причиной стали проблемы с электроснабжением в одном из центров обработки данных.
Об этом идет речь в посте Национальные информационные системы в Facebook.
Там отметили, что из-за обесточивания возможен нестабильный доступ к отдельным единым и государственным реестрам, в частности, касающимся актов гражданского состояния и должников.
Соответствующие службы проводят работы по восстановлению питания и стабилизации систем. Когда доступ к сервисам будет полностью восстановлен, сообщат дополнительно.
Проблемы с работой реестров возникли на фоне массированных атак России на энергетическую инфраструктуру Украины. Враг продолжает системно обстреливать энергетические объекты в разных регионах страны.
Напомним, стало известно, что центры рекрутинга получат доступ к реестру «Оберег». По закону №14238 расширен перечень органов, имеющих право вести и использовать Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.
Теперь в реестр «Оберіг» включены центры рекрутинга Вооруженных сил Украины.