В Украине не утихает жара, но и это не конец: как уберечь свое здоровье

В Украине не утихает жара, но и это не конец: как уберечь свое здоровье

Украина накрыл антицмклон.

Украину накрыла жаркая погода. Впрочем, это не конец — впереди новые температурные рекорды. По прогнозу синоптиков, вторая половина этой недели может стать самой жаркой за все лето: с 15 до 18 июля в обещают +35 +39 градусов. Причина — антициклон, который накрыл большую часть Украины.

Что делать, чтобы уберечь себя от солнца, рассказал в Сніданку з 1+1 рассказал семейный врач Антон Ассонов.

Медик советует избегать прямых солнечных лучей, пользоваться головными уборами и носить одежду из натуральных тканей, который позволит коже "дышать".

"Чаще ходите в душ. Также не забываем о водный режиме - это один из главных моментов. Впрочем, пить надо не сладкие напитки или постоянно употреблять кофе. Это не должны быть те напитки, которые наоборот будут способствовать тому что, жидкость выводилась из организма" — говорит — Асонов.

По его словам, температура напитков не должно быть слишком холодной: + 25-30 градусов. Ведь если напиток будет холодным, то организму для того, чтобы ее нагреть до температуры нашего тела, будет тратить большое количество энергии.

Синоптики говорят, что жара будет докучать украинцам еще около недели. К слову припекает не только в Украине. Аномальная температура сейчас и в Северной Америке: в калифорнийской Долине зафиксировали +81 градус на асфальте и +54 в воздухе. Местные гиды рассказывают, что такого еще не было. Туристы хоть и решаются на путешествие, но машин, где кондиционеры, почти не выходят. Разве для того, чтобы быстро сделать фото.

Синоптики предупреждают о возможном температурном рекорде в ближайшие дни

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