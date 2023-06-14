В Украине – нехватка пресной воды: аудиторы сообщили результаты проверки критической инфраструктуры водоснабжения

По количеству населенных пунктов 65% украинцев, имеющих доступ к обеззараженной воде, централизованному водоснабжению, это только четвертая часть сел и 98% городов Украины. Полномасштабная война РФ против Украины привела к значительным, а иногда невосстановимым разрушениям критической инфраструктуры централизованного водоснабжения и водоотвода городов.

Об этом говорится в Отчете по проведению аудита члена Счетной палаты Виктора Богуна.

Аудиторы Счетной палаты констатировали, что у украинцев есть ограниченный доступ к качественной питьевой воде. Питьевое водоснабжение населения страны почти на 80% обеспечивается поверхностными водами, экологическое состояние которых ухудшается.

Централизованным водоснабжением обеспечены 65% украинцев, а по количеству населенных пунктов – 98% городов и 23% сел. Остальные жители сельской местности в основном потребляют воду из колодцев и индивидуальных скважин, санитарно-техническое состояние которых преимущественно неудовлетворительное.

Эпидемическая безопасность ухудшается.

Полномасштабная военная агрессия РФ привела к значительным, а иногда невосстановимым разрушениям критической инфраструктуры централизованного водоснабжения и водоотвода городов.

"В Украине вопрос обеспечения качественной питьевой водой встал особенно остро в период полномасштабного российского вторжения. Как видим, последние события – уничтожение плотины Каховского водохранилища – еще больше усугубляют негативные последствия российской агрессии, в частности гуманитарную и экологическую катастрофу, что приводит к нехватке пресной воды", – сказал Виктор Богун.

По данным обновленной оценки Всемирного банка "Быстрая оценка ущерба и потребностей в Украине", по состоянию на 24 февраля 2023 года прямые убытки от повреждения объектов водоснабжения и водоотведения составили 2,2 млрд долларов. Потери в общей сложности оценивали примерно в 7,5 млрд долларов.

Аудиторы Счетной палаты установили, что из-за широкомасштабного вторжения РФ в Украину фактически потеряно более 725 млн. гривен, которые использовали в 2019-2022 годах на реализацию инвестиционных проектов по водоснабжению и водоотводу в Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской и Херсонской областях. Поскольку эти области сегодня находятся в зоне активных боевых действий и под частичной оккупацией, дальнейшее выполнение мероприятий невозможно, а проекты утратили актуальность.

Напомним, уничтожение плотины Каховского водохранилища привело к затоплению сельскохозяйственных угодий, канализационных сооружений, кладбища вода имеет высокий уровень загрязнения. Минздрав сообщил о таблетках для обеззараживания загрязненной воды.

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