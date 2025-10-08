В Украине не хватает работников: названы страны, из которых уезжают трудовые мигранты

Поиск работы / © УНИАН

В Украине все острее ощущается нехватка рабочих рук. Поэтому крупные производственные предприятия, в том числе с иностранными инвестициями, начинают искать работников за пределами страны.

Об этом заявил народный депутат от партии «Слуга Народа» Богдан Кицак в эфире Ранок.LIVE.

По словам парламентария, ситуация на рынке труда становится все сложнее, и бизнес уже вынужден принимать непростые решения, чтобы не останавливать производственные процессы.

«Украинские предприятия уже начинают сталкиваться с целым рядом проблем, и прежде всего — с нехваткой рабочей силы. В частности, крупные предприятия с иностранными инвестициями, которые работают на территории Украины, уже принимают решение о завозе работников из стран Азии — из Бангладеша, Пакистана и других государств. Это делается для того, чтобы непосредственно здесь их трудоустроить и не останавливать работу», — рассказал нардеп.

Кицак пояснил, что речь идет о крупных промышленных комплексах, которые имеют многомиллионные контракты с партнерами из Европы и других стран мира. Они не могут допустить простоя, ведь это поставит под угрозу выполнение обязательств перед международными контрагентами.

«Эти компании не имеют права на остановку производственного процесса, потому что это очень большие комплексы с мощными обязательствами. Есть контракты, которые должны быть выполнены вовремя, в частности с нашими европейскими или другими мировыми партнерами. Просто остановить производство из-за того, что не хватает работников, они не могут. Поэтому обращаются в специализированные агентства, которые уже сейчас начинают появляться на территории Украины, буквально как грибы после дождя», — подчеркнул он.

Такие агентства, по словам народного депутата, берут на себя полный комплекс услуг — от проверки будущих работников до их легального трудоустройства.

«Эти компании занимаются всем процессом — от регистрации и завоза работников, проверки их документов, постановки на учет и до оформления всех необходимых разрешений. То есть они фактически берут на себя всю цепочку действий, чтобы человек физически мог приехать в Украину и начать работать на предприятии», — пояснил Кицак.

Нардеп признал, что такая ситуация не на пользу украинской экономике, однако это вынужденный шаг, который помогает крупным компаниям удерживать работу своих производств.

«Такой процесс уже идет, и понятно, что он не является положительным ни для страны, ни для нашей экономики. Но сейчас мы вынужденно выходим из той ситуации, которая есть. И, очевидно, дальше мы будем видеть все больше таких работников — эмигрантов, которые будут приезжать в Украину, чтобы закрыть дефицит кадров», — отметил депутат.

Он добавил, что тенденция привлечения рабочей силы из-за рубежа будет только усиливаться.

Напомним, ранее мы писали о том, что рабочей силы в Украине не хватает уже сейчас, после завершения войны эта нехватка может быть катастрофической