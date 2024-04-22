В Украине некоторая категория мужчин получит отсрочку от призыва на два месяца: детали

Этот срок необходим для решения своих дел перед призывом.

В Украине мужчины, добровольно пришедшие в ТЦК с целью призыва на службу, получат два месяца отсрочки.

Об этом сообщил руководитель Практики трудоустройства и военного права ЮК "Сирота, Дис, Мельник & партнеры" Владислав Кепко, пишет "Экономическая правда".

По его словам, мужчины, добровольно пришедшие в ТЦК для того, чтобы устроиться на военную службу, получат два месяца отсрочки.

"Для тех, кто пришел в ТЦК и СП добровольно (без повестки) с целью призыва на службу, будет предоставлено два месяца после прохождения ВЛК на устроение своих дел перед призывом по мобилизации", — рассказал Владислав Кепко.

Напомним, что поколение мужчин, которым сейчас 25-30 лет, является в Украине наименее многочисленным, а именно они могли бы более эффективно защищать нашу страну от врага.

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