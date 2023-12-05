В Украине некоторые продукты из "рождественской корзины" могут подорожать: стало известно, на что поднимутся цены

В то же время, цены на базовые продукты в Украине останутся в стабильном состоянии.

В Украине некоторые продукты из "рождественской корзины" могут подорожать. Связано это, в частности, с логистикой.

Об этом в рамках единого телемарафона сообщил первый замминистра агрополитики Тарас Высоцкий.

По его словам, цены на базовые продукты в Украине, которые снабжаются внутренним производством, останутся в стабильном состоянии. Речь идет о социальных продуктах, крупах, овощах.

"Есть второй блок, там где мы импортируем: здесь ситуация следующая. Какого-то дефицита физического не предполагается, потому что другими странами с определенной задержкой, но продукция доезжает. Но действительно логистика дороже, потому что если машина едет плюс неделю или плюс тысячу километров или две, логично, что логистика дорожает. Что у нас в этой группе: это бананы, цитрусовые... большинство морепродуктов, рыба... корма для животных... Эта группа может в гривневом эквиваленте отчасти подорожать", — подчеркнул Тарас Высоцкий.

По его словам, цены на подобные товары уже выросли на 3-5%.

"Если это будет продолжаться... то более дорогая логистика не может быть покрыта производителем, соответственно, может быть подорожание. Поэтому посмотрим, какая будет ситуация", — подчеркнул Высоцкий.

В то же время он отметил, что существует риск подорожания продуктов из "рождественской корзины".

"Если партнеры выполнят все, что обещали... скажем, до 10 декабря... ситуация урегулируется, тогда он будет меньше. Если она будет весь декабрь, то... к сожалению, будет дороже", — отметил замминистра агрополитики.

Напомним, что украинцам показали, как приготовить ужин за 10 гривен.

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