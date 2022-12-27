В Украине некоторые военнообязанные смогут выезжать за границу: детали

Военнообязанным украинцам, имеющим бронирование от призыва, разрешат выезжать за границу

Кабинет министров откажется от планов внедрения системы "єВідрядження", которая предусматривала выдачу разрешений для выезда военнообязанным мужчинам за границу во время военного положения при условии внесения денежного залога.

Об этом рассказала вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко в интервью украинской редакции Forbes.

Забронированные работники смогут уезжать за границу

По ее словам Свириденко, "командировка потеряла смысл, потому что, согласно новому законопроекту, забронированные лица смогут беспрепятственно пересекать границу при наличии необходимых документов.

Вице-премьер пояснила, что цель правительства – не позволить выезжать всем, а помочь бизнесу, который работает, выезжать за границу для заключения новых контрактов, соглашений, участия в выставках и т.д.

"Финальное решение остается за Минобороны и Генштабом", — подчеркнула Свириденко.

Новый закон о бронировании работников

Вице-премьер сообщила, что новый закон позволяет бронировать работающих сотрудников:

в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, в случае если это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов,

на предприятиях, учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи,

на предприятиях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для нужд ВСУ и других военных формирований,

на предприятиях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Свириденко объяснил, что уже забронированные работники могут перейти на новый формат по истечении их срока бронирования.

"Все действующие приказы действуют весь период приказа", — подытожила она.

Ранее Минэкономики рассказали, как можно продлить отсрочку от призыва на два месяца. ТСН.ua разбирался, каким категориям мужчин можно выезжать из Украины во время военного положения и при каких условиях.

Напомним, что в ноябре в Украине уже в шестой раз продлили действие военного положения и общей мобилизации. Они будут действовать еще три месяца.

Читайте также: