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В Украине некоторым людям будут вводить третью дозу вакцины от COVID-19: кому ее порекомендуют

В Украине некоторым людям будут вводить третью дозу вакцины от COVID-19: кому ее порекомендуют

Associated Press

Третью дозу вакцины от коронавируса будут вводить не всем.

В Украине третью дозу вакцины от COVID-19 пока будут рекомендовать лишь определенным категориям населения. В частности, тем людям, у кого может развиться слабый иммунный ответ на стандартный курс вакцинации.

Об этом главный санитарный врач Игорь Кузин сообщил на брифинге.

По его словам, на прошлой неделе Национальная техническая группа экспертов на заседании сформулировала четкие рекомендации о введении третьей дозы. Ее будут рекомендовать тем людям, которые имеют иммуно-скомпроментованные или иммуносупрессивные состояния.

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Кузин предположил, что на этой неделе Национальная техническая группа предоставит свое официальное решение и Минздрав подготовит соответствующий документ.

"Если говорить о деталях, то вакцина будет рекомендована тем людям, которые пережили трансплантацию органов, которые постоянно принимают иммуносупрессивные препараты, имеют иммунодефицитные состояния первичные или приобретенные. Для этих категорий были прописаны четкие рекомендации", — поясным Кузин.

Он также добавил, что рассматривался вопрос о введении "бустерной" дозы вакцины, но решение еще не принято.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, Шмыгаль предупредил украинцев о возможной ревакцинации против COVID-19. Когда она будет.

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