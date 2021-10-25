В Украине некоторым людям будут вводить третью дозу вакцины от COVID-19: кому ее порекомендуют

В Украине некоторым людям будут вводить третью дозу вакцины от COVID-19: кому ее порекомендуют

Третью дозу вакцины от коронавируса будут вводить не всем.

В Украине третью дозу вакцины от COVID-19 пока будут рекомендовать лишь определенным категориям населения. В частности, тем людям, у кого может развиться слабый иммунный ответ на стандартный курс вакцинации.

Об этом главный санитарный врач Игорь Кузин сообщил на брифинге.

Также читайте Эксперты США одобрили смешивание бустерных COVID-вакцин

По его словам, на прошлой неделе Национальная техническая группа экспертов на заседании сформулировала четкие рекомендации о введении третьей дозы. Ее будут рекомендовать тем людям, которые имеют иммуно-скомпроментованные или иммуносупрессивные состояния.

Читайте также: "Реанимация — это конвейер для трупов": почему нужно вакцинироваться против COVID-19

Кузин предположил, что на этой неделе Национальная техническая группа предоставит свое официальное решение и Минздрав подготовит соответствующий документ.

"Если говорить о деталях, то вакцина будет рекомендована тем людям, которые пережили трансплантацию органов, которые постоянно принимают иммуносупрессивные препараты, имеют иммунодефицитные состояния первичные или приобретенные. Для этих категорий были прописаны четкие рекомендации", — поясным Кузин.

Он также добавил, что рассматривался вопрос о введении "бустерной" дозы вакцины, но решение еще не принято.

Новости Украины: эксперты рекомендуют Минздраву использовать бустерную дозу против COVID-19

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку