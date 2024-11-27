В Украине немного потеплеет: где еще держится мороз, а куда придут дожди

В четверг, 28 ноября, в Украине будет влажная погода, а температура воздуха немного повысится. Ожидается туман.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

"Влаги будут добавлять облака и туманы, а в западных областях будут дожди в связи с перемещением атмосферного фронта, привязанного к расположенному над Польшей циклону", — сообщила синоптикиня.

Температура воздуха ночью будет составлять 0-4° мороза, а на западе — около 0°. Днем в четверг завтра ожидается 1-4 тепла. В южных областях и на западе столбики термометров покажут 4-8° тепла.

В Киеве 28 ноября маловероятны. Впрочем, в столице будет туман с ухудшением видимости до 300-500 метров. Ночью температура воздуха будет 0-2° мороза, а днем 0-2° тепла.

По словам Диденко, в ближайшее время в Украине будет преобладать влажная погода, но без существенных осадков. Будет сравнительно тепло: ночью небольшие морозы, а днем – незначительные "плюсы".

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич сообщил, когда в Украину придет потепление. По его данным, к концу недели температура воздуха повысится на 2-4°С. Вырастет вероятность осадков преимущественно в виде мокрого снега, временами с дождем.

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