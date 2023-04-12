В Украине немного потеплеет: прогноз погоды на Чистый четверг, 13 апреля

В Карпатах – около нуля градусов.

В Чистый четверг, 13 апреля, в части Украины будет держаться дождливая погода. Местами будет туман. Температура воздуха немного повысится.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Синоптики прогнозируют, что в регионах будет облачно с прояснениями. В Украине кроме западных областей будет небольшой дождь. На западе ночью и утром местами туман. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с.

В большинстве регионов ночью прогнозируют +5-10°, но на западе показатели будут немного меньше — 1-6° тепла. В Карпатах будет всего около 0°. Днем воздух прогреется до +10-15°.

Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области

В области 13 апреля облачно с прояснениями. Дождь. Скорость северо-восточного ветра – 5-10 м/с.

Ночью в области прогнозируют 5-10° тепла, а днем – 10-15°. В Киеве ночью столбики термометров покажут 7-9 градусов тепла, а днем +11-13 градусов.

Прогноз погоды на апрель

Синоптики "Укргидрометцентра" информировали, что апрель в Украине будет теплым. Средняя лунная температура воздуха прогнозируется от 9° до 13° тепла, что на 1-1,5 градуса выше нормы.

Читайте также: