В Украине необходима тотальная милитаризация общества – Жорин

Заместитель командира 3-й ОШБр отметил, что сейчас в Украине нет безопасных мест, поэтому каждый человек должен быть готов к экстремальным ситуациям.

В Украине необходимо ввести массовые курсы подготовки населения. Но необходимо понимание на местах, что это должно быть организовано "не на бумаге и не как очередная опция для коррупционных схем".

Такое мнение высказал экс-командир "Азова", заместитель командира 3-й ОШБр майор ВСУ Максим Жорин в своем Telegram-канале.

"Нам давно нужно осознать, что страна живет в другой реальности. Как бы нам ни хотелось, как раньше — безопасно, спокойно, тихо — не будет. Оружие от западных партнеров — лишь часть необходимого, еще и от нас не зависящая. Но от нас напрямую зависит уровень обученности граждан, которые в обязательном порядке должны по меньшей мере уметь накладывать турникеты! И понимать, что этот турникет не должен быть китайской подделкой", – подчеркнул военный.

По его мнению, тотальная подготовка всех слоев населения, милитаризация всего украинского общества – это "критически важная история" для выживания украинцев как нации.

"Все это должно быть организовано на государственном уровне, системно, и с выделением необходимых ресурсов. Абсолютно во всех регионах, потому что никаких безопасных мест сегодня нет", — отметил Максим Жорин.

Напомним, 3 сентября российская армия нанесла ракетный удар по Институту связи в Полтаве и соседней больнице. По состоянию на утро 4 сентября было известно, что 53 человека погибли, 271 — получили ранения. По уточненным данным ГСЧС, под завалами, могут находиться еще пять человек.

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