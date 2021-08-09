В Украине непогода оставила без света почти полсотни населенных пунктов

В Украине непогода оставила без света почти полсотни населенных пунктов

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В Украине в результате непогоды обесточены 49 населенных пунктов в двух областях. Наибольше бедствия стихия наделала в Закарпатской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В частности, из-за грозы и порывов ветра без электроснабжения пока 47 городов и поселков в Закарпатской области и два — на Сумщине. Сейчас специалисты работают над устранением проблем со светом.

"По состоянию на 7:00 9 августа в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 49 населенных пунктов в 2 областях (Закарпатская — 47 и Сумская — 2)", — говорится в сообщении.

Напомним, в Каменец-Подольском Хмельницкой области бушевал ураган. Он разбил крыши зданий и валил деревья.

А в городе Днепре в субботу, 7 августа, прошли проливные дожди. С большим количеством осадков не везде смогла справиться канализация, поэтому некоторые улицы затопило так, что ими буквально плавали.

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