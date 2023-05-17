В Украине несколько областей частично остаются без света — Минэнерго

Всего за сутки свет вернули почти для 7 тысяч потребителей.

На утро 17 мая без света из-за предварительных обстрелов остается часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

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"Вчера в результате боевых действий отключилась одна из линий электропередачи на Днепропетровщине. Как следствие, возникли технологические нарушения, что привело к отключениям более 6 тысяч абонентов. Из-за обстрелов отключалась воздушная линия в Донецкой области. В результате была обесточена шахта, где в это время находились более 30 лиц", — говорится в сообщении.

Также были зафиксированы отключения электроэнергии и в Одесской области. Причина – технологические нарушения. Все потребители заживлены. В Сумской области одна из опор линии электропередачи была повреждена трактором — продолжаются восстановительные работы.



В ведомстве подчеркивают, что энергетики продолжают возобновлять электроснабжение там, где это позволяет ситуация безопасности. В частности, в Харьковской области была восстановлена линия протяженностью 12 км, поврежденная с начала боевых действий. Чтобы допустить энергетики к ее восстановлению, саперам пришлось обезвредить более 1000 противотанковых и противопехотных мин.

Всего за сутки свет вернули почти для 7 тысяч потребителей.

Напомним, вечером 15 мая в очередной раз обстреляли одну из теплоэлектростанций ДТЭК "Энерго". К счастью, обошлось без пострадавших. Из-за атаки повреждено оборудование ТЭС.

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