"В Украине нашими героическими воинами определяются новые стандарты НАТО" – Зеленский

Жестокость преступлений оккупантов побуждают не только Украину, но и весь мир обновлять стандарты обороны и стандарты безопасности. В будущем украинское оружие будет интересно всему миру, говорит президент.

Придет время, когда бренды украинского оружия будут интересовать весь мир. Украина способна производить свои ракеты и морские дроны.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде.

"Весь мир помогает нам и мы получаем передовое оружие. Придет время, когда бренды украинского оружия так же будут интересовать весь мир. Мы способны производить свои ракеты, свои морские дроны. Мы уже это делаем. Уже есть наше. Все это – наше. (ПТРК) "Стугна", (РСЗО) "Вильха", (ракеты) "Нептун", морской дрон и прочее. Украинский военно-промышленный комплекс был и будет одним из самых мощных в Европе и мире, я в этом уверен", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что интенсивность боевых действий, объем и жестокость преступлений оккупантов побуждают не только Украину, но и весь мир обновлять стандарты обороны и стандарты безопасности.

"Это касается многих сфер – от производства снарядов и тактики на поле боя до создания новой действенной архитектуры безопасности для Украины, всей Европы и мира, новых гарантий безопасности. От запуска юридических механизмов, чтобы привлечь к ответственности всех виновных в агрессии и компенсировать за счет России весь ущерб, нанесенный этим террором, к реформе существующих международных организаций, которые должны гарантировать мир и международный правопорядок, но не способны сейчас это сделать", – подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что Украина "уже среди лидеров соответствующих процессов".

"И, кстати, именно в Украине нашими героическими воинами определяются новые стандарты НАТО. Стандарты, которыми мы сегодня делимся с нашими союзниками по Альянсу. Союзниками, а не просто партнерами", – резюмировал украинский президент.

Выступление президента Владимира Зеленского в ВР

В среду, 28 декабря, украинский президент Владимир Зеленский в стенах парламента выступил с традиционным ежегодным обращением. Речь главы государства длилась около часа.

О чем еще говорил глава государства, можно узнать здесь.

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