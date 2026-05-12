В Украине новое землетрясение: что известно
Землетрясение, которое произошло на Закарпатье 12 мая, относят к незначительным.
В ночь на 12 мая в Закарпатской области зафиксировали землетрясение. Его магнитуда составила 1,7 балла.
Об этом сообщили в Главном центре специального контроля.
Подземные толчки зарегистрировали в 1:08:59 в Хустском районе. Ячейка землетрясения залегала на глубине 9 километров.
По шкале Рихтера магнитуда составила 1,7. Специалисты классифицировали это землетрясение как неощутимое, поэтому местные жители, вероятно, не заметили колебаний земной поверхности.
В Главном центре специального контроля призвали следить за официальными сообщениями о сейсмической активности в регионе.
Ранее в Закарпатской области вблизи Виноградова 8 мая было зафиксировано землетрясение магнитудой 2,0 балла на глубине 3 км. Он произошел в 09:47 по киевскому времени. Координаты эпицентра — 48,18 северной широты и 23,08 восточной долготы. По классификации сейсмологов землетрясение относится к неощутимым, поэтому люди могли его не заметить.