В Украине новое землетрясение: что известно

Землетрясение

В ночь на 12 мая в Закарпатской области зафиксировали землетрясение. Его магнитуда составила 1,7 балла.

Об этом сообщили в Главном центре специального контроля.

Подземные толчки зарегистрировали в 1:08:59 в Хустском районе. Ячейка землетрясения залегала на глубине 9 километров.

По шкале Рихтера магнитуда составила 1,7. Специалисты классифицировали это землетрясение как неощутимое, поэтому местные жители, вероятно, не заметили колебаний земной поверхности.

В Главном центре специального контроля призвали следить за официальными сообщениями о сейсмической активности в регионе.

Ранее в Закарпатской области вблизи Виноградова 8 мая было зафиксировано землетрясение магнитудой 2,0 балла на глубине 3 км. Он произошел в 09:47 по киевскому времени. Координаты эпицентра — 48,18 северной широты и 23,08 восточной долготы. По классификации сейсмологов землетрясение относится к неощутимым, поэтому люди могли его не заметить.

