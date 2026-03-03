- Дата публикации
В Украине новые аварийные отключения: где ситуация самая сложная
В трех областях Украины применяются аварийные отключения.
Во вторник, 3 марта, РФ атаковала энергетическую инфраструктуру прифронтовых и приграничных регионов. Есть новые обесточивания в Донецкой, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях.
Об этом сообщает «Укрэнерго» .
Что известно о ситуации в энергосистеме
Специалисты отмечают: в местах, где позволяют условия безопасности, уже осуществляются аварийно-восстановительные работы.
"Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее заживить всех обесточенных потребителей", - говорится в сообщении.
По данным компании, в отдельных регионах Украины сегодня используются графики ограничения мощности для промышленности. Повременные отключения для всех категорий потребителей также сохраняются. Потребителям напоминают: со временем и продолжительностью обесточений по адресам можно ознакомиться на официальных страницах облэнерго.
Украинцев призывают экономно потреблять электроэнергию и, по возможности, переносить энергоемкие процессы на вечерние часы после 23:00.
Напомним, в Украине планируется восстановление и защита энергетических объектов с учетом опыта этой зимой. Речь идет не только о ремонте поврежденных объектов, но и о строительстве новых защитных сооружений. Зеленский поручил доработать проекты и подать их на утверждение СНБО. Это должно обеспечить стабильную работу энергосистемы даже в условиях потенциальных вражеских обстрелов.