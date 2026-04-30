В ряде областей нет света / © pixabay.com

Реклама

Дополнено новыми материалами

В результате вражеских атак на энергетическую инфраструктуру — на утро есть новые обесточения в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Херсонской и Николаевской областях.

Об этом сообщили в «Укрэнерго».

Там, где это уже позволяют условия безопасности, начаты аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее заживить всех обесточенных потребителей.

Реклама

Напомним, по прогнозам нардепа Сергея Нагорняка, весной отключения света в Украине будут короткими, но летом из-за жары они станут более продолжительными, поскольку поврежденная тепло- и гидроэнергетика не способна покрывать вечерние пики.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщил, что украинская энергосистема остается в крайне сложном состоянии, и отключения электроэнергии могут возникать в любой момент по меньшей мере в течение нескольких лет. Даже при наличии всех необходимых ресурсов полное восстановление будет длиться не менее трех лет.

Новости партнеров