Отключение света 26 ноября / © Фото из открытых источников

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Россияне не перестают бить по украинской энергетической инфраструктуре. Из-за новых атак по состоянию на утро без электроснабжения остаются потребители в семи регионах. Вводятся новые отключения света 26 ноября.

Об этом сообщили в «Укрэнерго».

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Новые отключения света в Украине: где будут графики 26 ноября

Специалисты уже работают над ремонтом сетей на всех участках, где это безопасно. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее заживить дома украинцев.

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«По состоянию на утро обесточены потребители в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Харьковской и Черниговской областях», — пишут в «Укрэнерго».

Обесточивание стало следствием российских атак ночью и утром.

В то же время из-за повреждения оборудования в ряде областей до конца дня придется ограничивать потребление электричества. Для промышленных предприятий вводятся графики ограничения мощности, а для всех других категорий потребителей будут действовать почасовые отключения в объеме от 0,5 до 3,5 очереди.

Узнать точное время обесточивания на своем адресе можно на официальных ресурсах местного оператора системы распределения.

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Отключения света сегодня: графики на 26 ноября

Напомним, из-за повреждений энергетической инфраструктуры после российских атак в четверг, 26 ноября, в части областей Украины в течение суток будут применяться плановые ограничения потребления электроэнергии объемом от 0,5 до 3,5 очереди. По информации НЭК «Укрэнерго», графики будут действовать с 00:00 до 23:59 для всех категорий потребителей.

Для промышленных потребителей предусмотрены графики ограничения мощности, а для населения и других категорий почасовые отключения. Энергетики продолжают восстанавливать поврежденное оборудование, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение.

Конкретные часы обесточивания зависят от региона и группы потребителей, а время и объем ограничений могут изменяться в зависимости от ситуации в энергосистеме.

26 ноября будут отключения для Киева и Киевской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Черновицкой, Житомирской, Винницкой, Волынской, Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской и Ровенской областей.

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