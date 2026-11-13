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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Украине — новые отключения света: где ситуация хуже всего

Ограничения электроснабжения действуют в большей части Украины. В регионах преимущественно действуют графики почасовых отключений.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Свет в Украине начал исчезать не по графику

Свет в Украине начал исчезать не по графику / © Associated Press

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Россия продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. В результате обстрелов по состоянию на утро обесточена часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Житомирской, Киевской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях.

Об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов.

«Энергетики работают в усиленном режиме, однако новые вражеские атаки и постоянные воздушные тревоги усложняют и задерживают проведение работ. В большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а для промышленности графики ограничения мощности», — отметил он.

Ситуация со светом на Киевщине

В Бучанском, Фастовском, Белоцерковском, Обуховском районах Киевской области действуют экстренные отключения.

Причину назвали в ДТЭК: постоянные вражеские обстрелы и повреждения энергосистемы, ограничивающие возможности передачи электроэнергии

Удары по энергетике Украины — последние новости

3 ноября Россия нанесла один из самых масштабных ударов по энергетической инфраструктуре Украины. В результате атаки три ТЭС прекратили генерацию электроэнергии, а в Киеве вводили экстренные отключения света. Также российские дроны атаковали подстанцию, обеспечивающую работу Хмельницкой АЭС.

На территории одной из подстанций «Укрэнерго» после российского удара образовалась воронка размером с здание. В компании заявили, что в этом году РФ сменила тактику и значительно усилила атаки на украинскую энергетику.

31 октября оккупанты снова атаковали серьезно поврежденное энергетическое оборудование на Днепропетровщине, попав в два объекта ДТЭК, в частности в тот, где специалисты восстанавливали свет почти двое суток.

Президент Владимир Зеленский сообщил о новых шагах Украины в ответ на российские удары по энергетике. Он подчеркнул, что операция против нефтеперерабатывающей отрасли РФ будет продолжена.

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