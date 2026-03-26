В Украине новые отключения света из-за ударов РФ: где ситуация самая плохая
В результате массированных атак РФ по состоянию на утро 26 марта есть обесточивание в нескольких областях Украины. Самая сложная ситуация — в Одесской и Черниговской областях.
За последние сутки враг нанес удары по энергетической инфраструктуре нескольких регионов Украины. Утром сообщают о новых отключениях электроэнергии в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Сумской областях. Самые серьезные повреждения — в Одесской и Черниговской областях.
Об этом сообщает «Укрэнерго».
Во всех возможных с точки зрения безопасности районах уже продолжаются аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы восстановить подачу электроэнергии для потребителей в кратчайшие сроки.
В то же время операторы советуют потреблять электроэнергию максимально бережливо. Через активное энергопотребление целесообразно использовать приборы в период работы солнечных электростанций.
«Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо и не включайте несколько мощных электроприборов одновременно в вечерние часы с 17:00 до 22:00», — призвали энергетики.
Ситуация в энергосистеме остается динамичной, поэтому все актуальные данные рекомендуют проверять на официальных сайтах и страницах в соцсетях ваших облэнерго.
Россия массированно атакует Украину — последние новости
РФ атаковала многоэтажку в Днепре. В результате обстрела несколько человек получили ранения, есть серьезные разрушения. На местах работали спасатели.
Также нанесла удары по украинским портам и железнодорожной инфраструктуре. Так, в Кировоградской области БПЛА атаковали пункт технического обслуживания локомотивов, несколько единиц повреждены. На юге также повреждены здания портовых операторов и морвокзала. Во время российских ударов, к счастью, обошлось без пострадавших.