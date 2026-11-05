Отключение света 5 ноября / © Associated Press

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В четверг, 5 ноября, в части областей Украины будут введены почасовые отключения электроэнергии для бытовых потребителей. Также будут ограничивать потребление электричества промышленными предприятиями.

Об этом сообщили в «Укрэнерго».

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Отключение света 5 ноября — что известно о графиках

По информации компании, графики ограничения мощности для промышленности будут действовать в течение всех суток — с 00:00 до 23:59.

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В этот же период, с 00:00 до 23:59, будут применяться и графики почасовых отключений для всех категорий потребителей. Объем ограничений составит от двух до четырех очередей.

Причиной ограничений стали последствия массированных российских атак на энергетические объекты Украины.

В «Укрэнерго» предупредили, что ситуация в энергосистеме может меняться из-за российских обстрелов. Потому украинцам советуют следить за актуальной информацией и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в своих регионах.

Также энергетики призвали экономно использовать электроэнергию в периоды, когда она появляется по графику.

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Графики отключения света 5 ноября по регионам

В четверг, 5 ноября, в ряде областей Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения вводятся из-за сложной ситуации в энергосистеме после российских атак на энергетическую инфраструктуру. Для потребителей предусмотрены отключения по очереди и подочереями.

Киев

По состоянию на 09:30 по команде Укрэнерго в части Святошинского, Шевченковского и Подольского районов начались экстренные отключения света, графики не действуют.

В Киеве 5 ноября будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения предусмотрены для всех 60 групп потребителей, но продолжительность обесточивания зависит от конкретной очереди.

Согласно опубликованному графику, для большинства групп предусмотрено три периода отключений в течение суток. В редких случаях электроэнергии не будет суммарно до 15 часов.

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Для каждой группы потребителей в столице известно время обесточивания.

Группа 1: 00:00–01:30, 06:00–12:30, 15:00–23:30.

Группа 2: 00:00–02:00, 06:00–13:00, 16:00–24:00.

Группа 3: 00:00–02:30, 07:30–14:00, 16:30–24:00.

Группа 4: 00:00–03:00, 08:00–15:00, 17:30–24:00.

Группа 5: 00:00–04:00, 08:30–16:00, 18:30–24:00.

Группа 6: 00:00–04:30, 09:00–16:30, 19:30–24:00.

Группа 7: 01:30–07:30, 10:00–17:30, 20:30–24:00.

Группа 8: 02:00–08:30, 11:00–18:30, 21:30–24:00.

Группа 9: 02:30–09:00, 11:30–19:30, 22:00–24:00.

Группа 10: 03:00–10:00, 12:30–20:30.

Группа 11: 00:00–00:30, 04:00–11:00, 13:00–21:30.

Группа 12: 00:00–01:00, 04:30–11:30, 14:00–22:00.

Группа 13: 00:00–01:30, 06:00–12:30, 15:00–23:30.

Группа 14: 00:00–02:00, 06:00–13:00, 16:00–24:00.

Группа 15: 00:00–02:30, 07:30–14:00, 16:30–24:00.

Группа 16: 00:00–03:00, 08:00–15:00, 17:30–24:00.

Группа 17: 00:00–04:00, 08:30–16:00, 18:30–24:00.

Группа 18: 00:00–04:30, 09:00–16:30, 19:30–24:00.

Группа 19: 01:30–07:30, 10:00–17:30, 20:30–24:00.

Группа 20: 02:00–08:30, 11:00–18:30, 21:30–24:00.

Группа 21: 02:30–09:00, 11:30–19:30, 22:00–24:00.

Группа 22: 03:00–10:00, 12:30–20:30.

Группа 23: 00:00–00:30, 04:00–11:00, 13:00–21:30.

Группа 24: 00:00–01:00, 04:30–11:30, 14:00–22:00.

Группа 25: 00:00–01:30, 06:00–12:30, 15:00–23:30.

Группа 26: 00:00–02:00, 06:00–13:00, 16:00–24:00.

Группа 27: 00:00–02:30, 07:30–14:00, 16:30–24:00.

Группа 28: 00:00–03:00, 08:00–15:00, 17:30–24:00.

Группа 29: 00:00–04:00, 08:30–16:00, 18:30–24:00.

Группа 30: 00:00–04:30, 09:00–16:30, 19:30–24:00.

Группа 31: 01:30–07:30, 10:00–17:30, 20:30–24:00.

Группа 32: 02:00–08:30, 11:00–18:30, 21:30–24:00.

Группа 33: 02:30–09:00, 11:30–19:30, 22:00–24:00.

Группа 34: 03:00–10:00, 12:30–20:30.

Группа 35: 00:00–00:30, 04:00–11:00, 13:00–21:30.

Группа 36: 00:00–01:00, 04:30–11:30, 14:00–22:00.

Группа 37: 00:00–01:30, 06:00–12:30, 15:00–23:30.

Группа 38: 00:00–02:00, 06:00–13:00, 16:00–24:00.

Группа 39: 00:00–02:30, 07:30–14:00, 16:30–24:00.

Группа 40: 00:00–03:00, 08:00–15:00, 17:30–24:00.

Группа 41: 00:00–04:00, 08:30–16:00, 18:30–24:00.

Группа 42: 00:00–04:30, 09:00–16:30, 19:30–24:00.

Группа 43: 01:30–07:30, 10:00–17:30, 20:30–24:00.

Группа 44: 02:00–08:30, 11:00–18:30, 21:30–24:00.

Группа 45: 02:30–09:00, 11:30–19:30, 22:00–24:00.

Группа 46: 03:00–10:00, 12:30–20:30.

Группа 47: 00:00–00:30, 04:00–11:00, 13:00–21:30.

Группа 48: 00:00–01:00, 04:30–11:30, 14:00–22:00.

Группа 49: 00:00–01:30, 06:00–12:30, 15:00–23:30.

Группа 50: 00:00–02:00, 06:00–13:00, 16:00–24:00.

Группа 51: 00:00–02:30, 07:30–14:00, 16:30–24:00.

Группа 52: 00:00–03:00, 08:00–15:00, 17:30–24:00.

Группа 53: 00:00–04:00, 08:30–16:00, 18:30–24:00.

Группа 54: 00:00–04:30, 09:00–16:30, 19:30–24:00.

Группа 55: 01:30–07:30, 10:00–17:30, 20:30–24:00.

Группа 56: 02:00–08:30, 11:00–18:30, 21:30–24:00.

Группа 57: 02:30–09:00, 11:30–19:30, 22:00–24:00.

Группа 58: 03:00–10:00, 12:30–20:30.

Группа 59: 00:00–00:30, 04:00–11:00, 13:00–21:30.

Группа 60: 00:00–01:00, 04:30–11:30, 14:00–22:00.

Чтобы узнать, к какой группе принадлежит адрес, потребителям следует воспользоваться сервисами оператора системы распределения. Графики могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме, поэтому рекомендуется следить за обновлениями.

Проверить информацию можно на официальных ресурсах ДТЭК Киевские электросети и в Telegram-канале «Свет Киев».

Киевская область

Для Киевской области также опубликовали почасовые графики на 5 ноября. По опубликованным данным, самые долгие периоды без электроэнергии предусмотрены для отдельных подочередей:

1.1 Очередь: отсутствует с 00:00 до 07:00, с 10:30 до 18:00, с 21:00 до 24:00.

1.2 Очередь: отсутствует с 00:00 до 04:00, с 06:00 до 07:00, с 10:30 до 18:00, с 21:00 до 24:00.

2.1 Очередь: отсутствует с 00:00 до 04:00, с 10:30 до 18:00, с 21:00 до 24:00.

2.2 Очередь: отсутствует с 00:00 до 04:00, с 10:30 до 18:00, с 21:00 до 24:00.

3.1 Очередь: отсутствует с 03:30 до 11:00, с 14:00 до 21:30.

3.2 Очередь: отсутствует с 03:30 до 11:00, с 14:00 до 21:30.

4.1 Очередь: отсутствует с 03:30 до 07:00, с 08:00 до 11:00, с 14:00 до 21:30.

4.2 Очередь: отсутствует с 03:30 до 07:00, с 08:00 до 11:00, с 14:00 до 21:30.

5.1 Очередь: отсутствует с 07:00 до 14:30, с 17:30 до 24:00.

5.2 Очередь: отсутствует с 07:00 до 14:30, с 17:30 до 24:00.

6.1 Очередь: отсутствует с 00:00 до 03:30, с 07:00 до 14:30, с 17:30 до 22:00.

6.2 Очередь: отсутствует с 07:00 до 14:30, с 17:30 до 22:00.

Больше всего времени без электроэнергии проводят очереди 1.1 и 1.2 — в общей сложности 14,5 часа ограничений в сутки.

Проверить свою группу можно по ссылке.

Энергетики предупреждают, что в течение суток графики могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме. Украинцев призывают не включать все электроприборы одновременно после восстановления питания, а при отключениях отсоединять чувствительную технику от сети, чтобы уберечь ее от возможных скачков напряжения.

Днепропетровская область

1.1 очередь: отсутствует с 00:00 до 02:30, с 09:00 до 13:00, с 19:30 до 24:00.

1.2 очередь: отсутствует с 00:00 до 02:30, с 09:00 до 13:00, с 19:30 до 24:00.

2.1 очередь: отсутствует с 00:00 до 02:30, с 09:00 до 16:30, с 19:30 до 24:00.

2.2 очередь: отсутствует с 00:00 до 02:30, с 09:00 до 16:30, с 19:30 до 24:00.

3.1 очередь: отсутствует с 02:00 до 06:00, с 12:30 до 20:00.

3.2 очередь: отсутствует с 02:00 до 06:00, с 12:30 до 20:00.

4.1 очередь: отсутствует с 02:00 до 06:00, с 08:00 до 09:30, с 12:30 до 16:30.

4.2 очередь: отсутствует с 02:00 до 06:00, с 08:00 до 09:30, с 12:30 до 16:30.

5.1 очередь: отсутствует с 00:00 до 00:30, с 05:30 до 13:00, с 16:00 до 20:00.

5.2 очередь: отсутствует с 00:00 до 00:30, с 05:30 до 13:00, с 16:00 до 20:00.

6.1 очередь: отсутствует с 00:00 до 00:30, с 05:30 до 09:30, с 16:00 до 22:00.

6.2 очередь: отсутствует с 00:00 до 00:30, с 05:30 до 09:30, с 16:00 до 22:00.

Одесская область

Стабилизационные графики отключений света в Одессе 5 ноября будут следующими:

1.1 очередь: Свет будет отсутствовать с 00:30 до 04:30, с 11:00 до 15:00 и с 21:30 до 24:00.

1.2 очередь: Свет будет отсутствовать с 00:30 до 04:30, с 11:00 до 15:00 и с 21:30 до 24:00.

2.1 очередь: Свет будет отсутствовать с 00:30 до 04:30, с 11:00 до 18:30 и с 21:30 до 24:00.

2.2 очередь: Свет будет отсутствовать с 00:30 до 04:30, с 11:00 до 18:30 и с 21:30 до 24:00.

3.1 очередь: Свет будет отсутствовать с 04:00 до 11:30 и с 14:30 до 18:30.

3.2 очередь: Свет будет отсутствовать с 04:00 до 11:30 и с 14:30 до 18:30.

4.1 очередь: Свет будет отсутствовать с 04:00 до 08:30 и с 14:30 до 22:00.

4.2 очередь: Свет будет отсутствовать с 04:00 до 08:30 и с 14:30 до 22:00.

5.1 очередь: Свет будет отсутствовать с 00:00 до 01:00, с 08:00 до 11:30 и с 18:00 до 22:00.

5.2 очередь: Свет будет отсутствовать с 00:00 до 01:00, с 08:00 до 11:30 и с 18:00 до 22:00.

6.1 очередь: Свет будет отсутствовать с 00:00 до 01:00, с 08:00 до 15:00 и с 18:00 до 22:00.

6.2 очередь: Свет будет отсутствовать с 00:00 до 01:00, с 08:00 до 15:00 и с 18:00 до 22:00.

Житомирская область

В Житомирской области 5 ноября объем почасовых отключений будет меняться в течение суток.

Очередь 1

1.1 — 00:00–02:00, 06:00–10:00, 12:00–16:00, 18:00–22:00.

1.2 — 00:00–02:00, 06:00–10:00, 12:00–16:00, 18:00–22:00.

Очередь 2

2.1 — 02:00–06:00, 08:00–12:00, 14:00–18:00, 20:00–22:00.

2.2 — 02:00–06:00, 08:00–12:00, 14:00–18:00, 20:00–22:00.

Очередь 3

3.1 — 00:00–02:00, 06:00–08:00, 10:00–14:00, 16:00–20:00, 22:00–24:00.

3.2 — 06:00–08:00, 10:00–14:00, 16:00–20:00, 22:00–24:00.

Очередь 4

4.1 — 00:00–02:00, 06:00–10:00, 12:00–16:00, 18:00–22:00.

4.2 — 00:00–02:00, 06:00–10:00, 12:00–16:00, 18:00–22:00.

Очередь 5

5.1 — 08:00–12:00, 14:00–18:00, 20:00–24:00.

5.2 — 02:00–06:00, 08:00–12:00, 14:00–18:00, 20:00–24:00.

Очередь 6

6.1 — 02:00–06:00, 10:00–14:00, 16:00–20:00, 22:00–24:00.

6.2 — 02:00–06:00, 10:00–14:00, 16:00–20:00, 22:00–24:00.

Узнать, к какой очереди и подчерки принадлежит конкретный адрес, можно на официальных ресурсах оператора системы распределения — АО «Житопроизводительэнерго».

Следует учитывать, что графики могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме. Поэтому потребителям рекомендуют следить за актуальными сообщениями энергетиков.

Полтавская область

В Полтавской области 5 ноября объем почасовых отключений будет меняться в течение суток:

от 00:00 до 06:00 — 2,5 очереди

с 06:00 до 08:00 — 3 очереди

с 08:00 до 22:00 — 4 очереди

с 22:00 до 23:59 — 3 очереди

Для каждой подочереди предусмотрены отдельные периоды обесточивания:

1.1 — 00:00–00:30, 05:00–09:00, 11:00–15:00, 17:00–21:00, 23:00–24:00

1.2 — 00:00–01:00, 05:30–09:30, 11:30–15:30, 17:30–21:30, 23:30–24:00

2.1 — 00:00–01:30, 06:00–10:00, 12:00–16:00, 18:00–22:00

2.2 — 00:00–02:00, 06:30–10:30, 12:30–16:30, 18:30–22:00

3.1 — 00:00–03:00, 07:00–11:00, 13:00–17:00, 19:00–22:00

3.2 — 00:30–04:00, 08:00–11:30, 13:30–17:30, 19:30–22:30

4.1 — 01:00–04:30, 08:00–12:00, 14:00–18:00, 20:00–23:00

4.2 — 01:30–05:00, 08:30–12:30, 14:30–18:30, 20:30–23:30

5.1 — 02:00–05:30, 09:00–13:00, 15:00–19:00, 21:00–24:00

5.2 — 03:00–06:30, 09:30–13:30, 15:30–19:30, 21:30–24:00

6.1 — 04:00–07:00, 10:00–14:00, 16:00–20:00, 22:00–24:00

6.2 — 04:30–08:30, 10:30–14:30, 16:30–20:30, 22:30–24:00

Проверить свою очередь по адресу можно на сайте «Полтаваоблэнерго».

Черкасская область

В Черкасской области 5 ноября графики почасовых отключений будут действовать с 00:00 до 24:00. По информации облэнерго, ограничения вводятся из-за последствий российских ракетных и дроновых атак.

Часы отсутствия электроэнергии по подочередям:

1.1 — 00:00–03:00, 07:00–10:00, 12:00–16:00, 18:00–22:00

1.2 — 01:00–03:00, 06:00–10:00, 12:00–16:00, 18:00–22:00

2.1 — 02:00–04:00, 08:00–11:00, 13:00–17:00, 19:00–23:00

2.2 — 01:00–04:00, 07:00–11:00, 13:00–17:00, 19:00–23:00

3.1 — 02:00–05:00, 08:00–12:00, 14:00–18:00, 20:00–24:00

3.2 — 03:00–06:00, 08:00–12:00, 14:00–18:00, 20:00–24:00

4.1 — 04:00–07:00, 09:00–13:00, 15:00–19:00, 21:00–24:00

4.2 — 03:00–06:00, 09:00–13:00, 15:00–19:00, 21:00–24:00

5.1 — 00:00–01:00, 04:00–07:00, 10:00–14:00, 16:00–20:00, 23:00–24:00

5.2 — 00:00–02:00, 05:00–08:00, 10:00–14:00, 16:00–20:00

6.1 — 00:00–01:00, 06:00–09:00, 11:00–15:00, 17:00–21:00, 23:00–24:00

6.2 — 00:00–02:00, 06:00–09:00, 11:00–15:00, 17:00–21:00

Узнать свою очередь можно на сайте «Черкассыоблэнерго», а также в чатботах компании в Viber и Telegram.

Сумская область

Завтра, 5 ноября, будут действовать графики почасовых отключений и в Сумской области. Свет будут отключать в соответствии с объемами, опубликованных командой НЭК «Укрэнерго».

АО «Сумыобсэнерго»

Кировоградская область

В четверг, 5 ноября, в Кропивницком и Кировоградской области будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Отключения предусмотрены для всех шести очередей потребителей.

В зависимости от подочереди, электроэнергии не будет в течение нескольких временных промежутков. Для отдельных потребителей предусмотрено до шести периодов обесточивания в течение суток.

Очередь 1:

1.1 — 02:00–04:00, 06:00–08:00, 10:00–12:00, 14:00–16:00, 18:00–20:00.

1.2 — 02:00–04:00, 06:00–08:00, 10:00–12:00, 14:00–16:00, 18:00–20:00.

Очередь 2:

2.1 — 06:00–08:00, 10:00–12:00, 14:00–16:00, 18:00–20:00, 22:00–24:00.

2.2 — 06:00–08:00, 10:00–12:00, 14:00–16:00, 18:00–20:00, 22:00–24:00.

Очередь 3:

3.1 — 02:00–04:00, 10:00–12:00, 14:00–16:00, 18:00–20:00, 22:00–24:00.

3.2 — 02:00–04:00, 10:00–12:00, 14:00–16:00, 18:00–20:00, 22:00–24:00.

Очередь 4:

4.1 — 00:00–02:00, 04:00–06:00, 08:00–10:00, 12:00–14:00, 16:00–18:00, 20:00–22:00.

4.2 — 00:00–02:00, 04:00–06:00, 08:00–10:00, 12:00–14:00, 16:00–18:00, 20:00–22:00.

Очередь 5:

5.1 — 00:00–02:00, 08:00–10:00, 12:00–14:00, 16:00–18:00, 20:00–22:00.

5.2 — 00:00–02:00, 08:00–10:00, 12:00–14:00, 16:00–18:00, 20:00–22:00.

Очередь 6:

6.1 — 04:00–06:00, 08:00–10:00, 12:00–14:00, 16:00–18:00, 20:00–22:00.

6.2 — 04:00–06:00, 08:00–10:00, 12:00–14:00, 16:00–18:00, 20:00–22:00.

Отметим, что расписание почасовых отключений корректируется в соответствии с распоряжениями НЭК «Укрэнерго» и ситуацией в энергосистеме. Поэтому нужно проверять обновления в течение дня, чтобы учитывать возможные изменения времени обесточивания.

Кировоградская область

Черниговская область

В четверг, 5 ноября, в Черниговской области будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения вводятся по указанию НЭК «Укрэнерго».

В «Черниговоблэнерго» предупредили, что расписание может меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме. Потому потребителям рекомендуют следить за сообщениями на официальных ресурсах компании.

Черниговщина — график на 5 ноября

Узнать свою очередь отключений и просмотреть индивидуальный график по номеру лицевого счета можно несколькими способами:

на официальном сайте «Черниговоблэнерго»;

в Viber-боте компании;

в Telegram-боте — ChernigivOEbot.

Энергетики также призвали жителей области экономно использовать электроэнергию. Особенно это касается потребителей, дома которых подключены к линиям с объектами критической инфраструктуры.

Отключение света в Украине — актуальная ситуация

Ранее энергетики объяснили, почему в одних домах свет есть, а в других нет больше суток. Как оказалось, такая ситуация сложилась из-за остановки трех ТЭС, снижения мощности АЭС и постоянных атак на подстанции «Укрэнерго».

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Ранее, 3 ноября, Россия нанесла один из самых масштабных ударов по украинской энергетике. Какая ситуация со светом читайте в материале ТСН.

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