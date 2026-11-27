Восстановительные работы продолжаются / © Associated Press

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За прошедшие сутки россияне снова нанесли удары по ключевым энергообъектам и распределительным сетям Украины. В результате на утро обесточены потребители в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.

Об этом сообщает «Укрэнерго».

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«Сложной остается ситуация на Днепропетровщине и Херсонщине. В результате российских атак в этих областях обесточена значительная часть потребителей. В Днепропетровской области по состоянию на этот час вынужденно применяются аварийные отключения», — говорится в сообщении.



Восстановительные работы продолжаются везде, где это позволяет ситуация с безопасностью.



Напомним, из-за повреждений энергетической инфраструктуры после российских атак в пятницу, 27 ноября, в части областей Украины в течение суток будут применяться плановые ограничения потребления электроэнергии в объеме от 0,5 до 3,5 очереди. По информации НЭК «Укрэнерго», графики будут действовать с 00:00 до 23:59 для всех категорий потребителей.

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Для промышленных потребителей предусмотрены графики ограничения мощности, а для населения и других категорий почасовые отключения. Энергетики продолжают восстанавливать поврежденное оборудование, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение.

Конкретные часы обесточения зависят от региона и группы потребителей, а время и объем ограничений могут изменяться в зависимости от ситуации в энергосистеме.

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