ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
272
Время на прочтение
1 мин

В Украине новые отключения света в нескольких областях: где ситуация самая плохая

После очередных атак на энергообъекты и обстрелы сетей в прифронтовых регионах в Украине утром 25 февраля появились новые обесточения. Также в большинстве областей действуют графики ограничений.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Энергетика

Энергетика / © Associated Press

В Украине обесточены потребители в четырех областях - Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской. Причиной послужили вражеские удары по объектам энергетики и повреждение сетей вдоль линии фронта.

Об этом сообщает «Укрэнерго».

Какая ситуация со светом 25 февраля

Энергетики подчеркивают, что возобновляемые работы начинаются, когда разрешает ситуация с безопасностью. Специалисты работают над тем, чтобы как можно скорее вернуть свет всем оставшимся без электроснабжения абонентам.

В настоящее время в большинстве регионов введены графики ограничения мощности для промышленных предприятий, а для населения действуют почасовые отключения. В части областей дополнительно применяют аварийные обесточивания – там ранее обнародованные графики временно не работают.

Возврат к стабильным и прогнозируемым почасовым графикам возможен после сбалансирования энергосистемы. Украинцам советуют следить за обновлением на официальных страницах облэнерго в своих регионах.

«В регионах, где применяются повременные отключения, необходимость в экономном энергопотреблении сохраняется. Пожалуйста, ограничьте использование мощных электроприборов. По возможности, перенесите энергоемкие процессы на ночные часы после 23:00», — подчеркнули энергетики.

Ранее мы писали, какими будут графики отключения света на 25 февраля. Их обнародовал ДТЭК. Искать свой регион – в материале.

Дата публикации
Количество просмотров
272
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie