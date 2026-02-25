В Украине новые отключения света в нескольких областях: где ситуация самая плохая

Энергетика / © Associated Press

В Украине обесточены потребители в четырех областях - Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской. Причиной послужили вражеские удары по объектам энергетики и повреждение сетей вдоль линии фронта.

Об этом сообщает «Укрэнерго».

Какая ситуация со светом 25 февраля

Энергетики подчеркивают, что возобновляемые работы начинаются, когда разрешает ситуация с безопасностью. Специалисты работают над тем, чтобы как можно скорее вернуть свет всем оставшимся без электроснабжения абонентам.

В настоящее время в большинстве регионов введены графики ограничения мощности для промышленных предприятий, а для населения действуют почасовые отключения. В части областей дополнительно применяют аварийные обесточивания – там ранее обнародованные графики временно не работают.

Возврат к стабильным и прогнозируемым почасовым графикам возможен после сбалансирования энергосистемы. Украинцам советуют следить за обновлением на официальных страницах облэнерго в своих регионах.

«В регионах, где применяются повременные отключения, необходимость в экономном энергопотреблении сохраняется. Пожалуйста, ограничьте использование мощных электроприборов. По возможности, перенесите энергоемкие процессы на ночные часы после 23:00», — подчеркнули энергетики.

