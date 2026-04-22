ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
336
Время на прочтение
1 мин

В Украине новые отключения света в ряде областей: где ситуация самая сложная

После атак РФ в Украине зафиксировали аварийные отключения света в нескольких областях. Больше всего потребителей без электроснабжения на Сумщине.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Энергетика Украины / © Associated Press

В результате российских атак на объекты энергетической инфраструктуры в нескольких регионах Украины зафиксировали обесточивание. Больше всего потребителей без электроснабжения на Сумщине.

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины утром 22 апреля.

Отмечается, что из-за обстрелов часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях временно осталась без света. Самая сложная ситуация именно в Сумской области, где повреждения энергообъектов привели к обесточению наибольшего количества абонентов.

Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее вернуть электроснабжение всем потребителям. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

В то же время, по состоянию на утро 22 апреля применение ограничений электроснабжения не прогнозируется. Украинцев призвали следить за официальными сообщениями своих облэнерго на случай перемен.

Также потребителей просят по возможности экономно пользоваться электроэнергией в вечерние часы — с 17:00 до 22:00, чтобы уменьшить нагрузку на систему.

Сколько продлится отключение света в Украине

Украинцам придется жить с графиками отключений света по меньшей мере несколько лет. Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

«Энергосистема страны истощена, и я не вижу сценариев, когда привести ее в порядок удастся менее чем за три года», — объяснил Харченко.

При активном восстановлении энергосистемы процесс может растянуться примерно на десять лет. Самая сложная ситуация в Киеве, Одессе, Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

Дата публикации
Количество просмотров
336
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie