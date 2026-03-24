Министерство образования и науки Украины опубликовало Порядок приема на обучение для получения высшего образования в 2026 году. Этот документ определяет правила вступительной кампании в высшие образования.

Порядок содержит детальные условия поступления на бакалавриат, магистратуру и аспирантуру, а также регулирует все этапы вступительной кампании: от регистрации на вступительные испытания до зачисления.

Чтобы сделать эти правила понятными для поступающих, родителей, работников учебных заведений и медиа, МОН подготовило гид поступающего — инструкцию, объясняющую ключевые этапы и нововведения на простом языке.

Что меняется во вступительной кампании 2026 года

Среди ключевых новшеств:

Лимит заявлений . Поступающие могут подать до 10 заявлений в целом, из которых не более 5 — на бюджет.

Приоритетность в магистратуре . Система приоритетов теперь действует не только для поступления на бакалавриат, но и для магистратуры, в том числе и для контрактной формы обучения.

Усилено влияние творческого конкурса на результат поступления . Для большинства творческих специальностей коэффициент творческого конкурса увеличен до 0,7.

Очный формат вступительных испытаний . Собеседования и творческие конкурсы проводятся очно. Исключения предусмотрены для отдельных категорий абитуриентов, в том числе тех, кто находится на временно оккупированных территориях, проходит службу или представляет Украину на международных соревнованиях.

Признание европейских экзаменов . Результаты национальных выпускных экзаменов стран Европы могут засчитываться вместо НМТ для граждан Украины.

Отмена мотивационных писем. В 2026 году мотивационные письма больше не являются обязательной составляющей вступительного заявления.

Основа поступления на бакалавриат — результаты НМТ

Для поступления на бакалавриат основным критерием отбора остаются результаты национального мультипредметного теста (НМТ). В 2026 году тест будет содержать три обязательных предмета — украинский язык, математику и историю Украины — а также один предмет по выбору.

Поступающие также могут использовать результаты НМТ предыдущих лет — 2023, 2024 и 2025 годов.

Как работает конкурсный балл и приоритетность заявлений

Конкурсный балл рассчитывается по формуле, в которой каждый предмет имеет свой вес в зависимости от специальности. Это означает, что один и тот же абитуриент может иметь разный конкурсный балл в зависимости от выбранной специальности. Такой подход позволяет учесть, какие знания являются ключевыми для конкретного направления обучения.

В то же время поступающим и родителям рекомендовано обратить внимание на вес предметов (предметные коэффициенты) для конкретной специальности перед подачей заявлений.

Например, если поступающий планирует подать заявление на специальность «Журналистика» или «Право», четвертым предметом рекомендуется составлять иностранный язык. Для медицинской специальности важна биология. Для специальности «Физика и астрономия» — физика.

Также в этом году поступающие на бакалавриат и магистратуру определяют приоритетность заявлений — то есть отмечают, какое учебное заведение является для них самым желанным. Это правило действует и для контрактной формы обучения. Важно определиться со специальностью и заведением заранее, ведь потом приоритетность изменить невозможно.

Введение без НМТ и льготные условия: кто имеет право и как это работает

Украинцам, окончившим школу в Европе в 2025 или 2026 году, для поступления в украинские ЗВО вместо результатов НМТ засчитывают результаты национальных выпускных экзаменов (например, результаты польской матуры).

Вместо НМТ проходят только внутреннее собеседование в университете:

ветераны войны (в том числе лица с инвалидностью в результате войны и участники боевых действий);

лица, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;

поступающие, которым отказано в регистрации на НМТ из-за невозможности создания особых (специальных) условий.

Отдельные категории поступающих* имеют льготы, но составляют НМТ:

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;

другие категории, поступающие по квоте-1.

*Участвуют в конкурсе по результатам НМТ, но в пределах отдельной квоты.

Поступающие с ВОТ и зон активных боевых действий

Таким поступающим предусмотрены отдельные бюджетные места по квоте-2. В то же время, условия вступления зависят от даты перемещения.

Например, если абитуриент выехал после 1 октября 2025 года (или во время вступительной кампании будет находиться там), он имеет право на собеседование вместо НМТ и принимать участие в конкурсе на бюджет.

Если поступающий уехал до 1 октября 2025 года, он вступает по результатам НМТ, но все равно имеет право на квоту-2.

Полный перечень правил поступления, в частности условия применения квот, специальные категории поступающих и процедура зачисления, изложены в документе «Порядок приема на обучение для получения высшего образования в 2026 году».

Ранее глава МОН Оксен Лесной озвучил ключевые приоритеты изменений в высшем образовании: сеть и инфраструктура, финансирование, менеджмент.