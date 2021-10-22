В Украине новый антирекорд больных и умерших: в каких регионах ситуация с коронавирусом самая сложная

В Украине новый антирекорд больных и умерших: в каких регионах ситуация с коронавирусом самая сложная

С начала пандемии в стране инфицировалось уже более 2,7 млн человек.

По состоянию на 22 октября, уже второй день подряд, в Украине снова зафиксировали сразу два рекорда коронавируса — 23 785 инфицированных и 614 смертей.

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Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

Так, больше всего людей за минувшие сутки умерло в Донецкой области — 94, Днепропетровской области — 57, в Херсонской — 54, в Одесской — 45 и в Киеве — 44.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1647), Днепропетровской (1641), Одесской (1484), Запорожской (1391) областях и городе Киев (1323).

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев — 1323 случая;

Винницкая область — 558 случаев;

Волынская область — 528 случаев;

Днепропетровская область — 1641 случай;

Донецкая область — 1178 случаев;

Житомирская область — 1144 случая;

Закарпатская область — 238 случаев;

Запорожская область — 1391 случай;

Ивано-Франковская область — 599 случаев;

Киевская область — 811 случаев;

Кировоградская область — 168 случаев;

Луганская область — 603 случая;

Львовская область — 1647 случаев;

Николаевская область — 433 случая;

Одесская область — 1484 случая;

Полтавская область — 1020 случаев;

Ровенская область — 865 случаев;

Сумская область — 1305 случаев;

Тернопольская область — 696 случаев;

Харьковская область — 1306 случаев;

Херсонская область — 1248 случаев;

Хмельницкая область — 1294 случая;

Черкасская область — 671 случай;

Черновицкая область — 601 случай;

Черниговская область — 1033 случая.

Также выросло и количество госпитализаций — за сутки в больницы попали более 5 тысяч человек, а 8 530 пациентов выздоровели.

Напомним, что предыдущие два рекорда смертей от коронавируса в Украине были зафиксированы вчера — 546 и 19 октября — 538. До этого больше всего летальных случаев фиксировали в апреле 2021 года — 481. Стоит отметить, что в 2020 году количество смертей ни разу не превышало 300 человек .

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавирус в Украине: новый антирекорд - 24 тысячи больных на коронавирус в сутки

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