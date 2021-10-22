В Украине новый антирекорд больных и умерших: в каких регионах ситуация с коронавирусом самая сложная

С начала пандемии в стране инфицировалось уже более 2,7 млн человек.
По состоянию на 22 октября, уже второй день подряд, в Украине снова зафиксировали сразу два рекорда коронавируса — 23 785 инфицированных и 614 смертей.
Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.
Так, больше всего людей за минувшие сутки умерло в Донецкой области — 94, Днепропетровской области — 57, в Херсонской — 54, в Одесской — 45 и в Киеве — 44.
За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1647), Днепропетровской (1641), Одесской (1484), Запорожской (1391) областях и городе Киев (1323).
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев — 1323 случая;
- Винницкая область — 558 случаев;
- Волынская область — 528 случаев;
- Днепропетровская область — 1641 случай;
- Донецкая область — 1178 случаев;
- Житомирская область — 1144 случая;
- Закарпатская область — 238 случаев;
- Запорожская область — 1391 случай;
- Ивано-Франковская область — 599 случаев;
- Киевская область — 811 случаев;
- Кировоградская область — 168 случаев;
- Луганская область — 603 случая;
- Львовская область — 1647 случаев;
- Николаевская область — 433 случая;
- Одесская область — 1484 случая;
- Полтавская область — 1020 случаев;
- Ровенская область — 865 случаев;
- Сумская область — 1305 случаев;
- Тернопольская область — 696 случаев;
- Харьковская область — 1306 случаев;
- Херсонская область — 1248 случаев;
- Хмельницкая область — 1294 случая;
- Черкасская область — 671 случай;
- Черновицкая область — 601 случай;
- Черниговская область — 1033 случая.
Также выросло и количество госпитализаций — за сутки в больницы попали более 5 тысяч человек, а 8 530 пациентов выздоровели.
Напомним, что предыдущие два рекорда смертей от коронавируса в Украине были зафиксированы вчера — 546 и 19 октября — 538. До этого больше всего летальных случаев фиксировали в апреле 2021 года — 481. Стоит отметить, что в 2020 году количество смертей ни разу не превышало 300 человек .
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