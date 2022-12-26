В Украине - новый антирекорд из официально зарегистрированных безработных: цифра удивляет

По состоянию на 24 ноября было зарегистрировано 223 тысячи безработных. Впрочем, фактическое количество составляет 2,6 млн. человек.

По состоянию на 26 декабря в Украине официально зарегистрировано 191 тысячу безработных. За месяц цифра упала более чем на 30 тысяч.

Об этом сообщил первый заместитель руководителя Комитета ВР по налоговой и таможенной политике, нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

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"Никогда в истории регистрации официальной безработицы в Украине такой низкой цифры не было. Для понимания месяц назад, 24 ноября было 223 тысячи, то есть падения за месяц более 30 тысяч человек. Нет, это не свидетельствует, что у нас резко все стало прекрасно в стране" с работой", — заметил народный депутат.

Он назвал три фактора, влияющих на рынок труда. Это:

Выплата по безработице сейчас производится только 90 дней. Баланс выезда заграницу с октября снова отрицательный. Больше людей уезжает. Мужчины должны перед регистрацией по безработице принести документы по военкомату. Поэтому сейчас 77% зарегистрированных безработных – это женщины.

Напомним, в Минэкономики сообщили, что фактическое количество безработных в Украине составляет 2,6 млн человек, тогда как в учете Государственной службы занятости состоит лишь 215 тысяч безработных (по состоянию на ноябрь). В следующем году прогнозируют, что количество фактических безработных вырастет до 2,8 млн. человек.

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